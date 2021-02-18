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Саммит G7 будет посвящён коронавирусу и пройдёт в формате видеоконференции

18 февраля 2021 07:09
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Страны готовятся к саммиту G7, который будет посвящен коронавирусу. Он пройдет 19 февраля в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саммит G7 будет посвящён коронавирусу и пройдёт в формате видеоконференции-1

На встречу соберутся лидеры Великобритании, США, Германии, Италии, Франции, Канады, Японии, а также руководство ЕС, чтобы обсудить борьбу с пандемией и справедливое распределение вакцин в мире. Встреча станет первой с апреля 2020 года.

Саммит G7 будет посвящён коронавирусу и пройдёт в формате видеоконференции-4

Как отметил британский премьер Борис Джонсон, за последние 12 месяцев COVID-19 доказал, что ни одно государство не может быть в безопасности, «пока все страны не будут защищены от пандемии».

# Коронавирус # общество # Борис Джонсон # Фотофакт

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