Саммит G7 будет посвящён коронавирусу и пройдёт в формате видеоконференции

Страны готовятся к саммиту G7, который будет посвящен коронавирусу. Он пройдет 19 февраля в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встречу соберутся лидеры Великобритании, США, Германии, Италии, Франции, Канады, Японии, а также руководство ЕС, чтобы обсудить борьбу с пандемией и справедливое распределение вакцин в мире. Встреча станет первой с апреля 2020 года.