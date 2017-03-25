Самая массовая акция в истории человечества: Беларусь присоединится к «Часу Земли»

чтобы обратить внимание каждого живущего на необходимость бережного отношения к планете.

в последнюю субботу марта, многие люди во всем мире на час выключают свет,

Эта акция уже признана самой массовой в истории человечества.

Она коснулась более миллиарда жителей на Земле.

Вот уже не первый год ее активным участником является и Беларусь. И сегодня вечером, с половины девятого до двадцати одного тридцати погаснут огни на Национальной библиотеке, подсветка зданий торговых центров, университетов и кафе, памятников архитектуры.

В этом году акция пройдет под девизом «Меняй себя, а не планету», а ее темой станет ответственное отношение человека к природе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.