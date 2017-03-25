Прямой эфир

Самая массовая акция в истории человечества: Беларусь присоединится к «Часу Земли»

25 марта 2017 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь сегодня  присоединится к акции «Час Земли». Ежегодно,

в последнюю субботу марта, многие люди во всем мире на час выключают свет,

чтобы обратить внимание каждого живущего на необходимость бережного отношения к планете.

Самая массовая акция в истории человечества: Беларусь присоединится к «Часу Земли»-1

Эта  акция уже признана самой массовой в истории человечества.

Она коснулась более миллиарда жителей на Земле.

Вот уже не первый год ее активным участником является и Беларусь. И сегодня вечером, с половины девятого до двадцати одного тридцати погаснут огни на Национальной библиотеке, подсветка зданий торговых центров, университетов и кафе, памятников архитектуры.

В этом году акция пройдет под девизом  «Меняй себя, а не планету», а ее темой станет ответственное отношение человека к природе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экология # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Познакомиться с устройством парашюта или рассмотреть модели боевых самолетов вблизи: день открытых дверей проходит в Военной академии
25 марта 2017 10:32

Познакомиться с устройством парашюта или рассмотреть модели боевых самолетов вблизи: день открытых дверей проходит в Военной академии

Во всех уголках Минска проходят работы по наведению порядка на земле
25 марта 2017 10:30

Во всех уголках Минска проходят работы по наведению порядка на земле

Людей в камуфляже с нашивками жители Столбцовского района видели еще в прошлом году: новые подробности в деле «Белого легиона»
24 марта 2017 17:50

Людей в камуфляже с нашивками жители Столбцовского района видели еще в прошлом году: новые подробности в деле «Белого легиона»