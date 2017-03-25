Познакомиться с устройством парашюта или рассмотреть модели боевых самолетов вблизи: день открытых дверей проходит в Военной академии

Новости Беларуси. В Военной академии сегодня встречали будущих абитуриентов. Нынешние выпускники из всех уголков страны приехали в высшее учебное заведение,

чтобы узнать, как проходят курсантские будни.

И возможно, уже сегодня определиться с выбором профессии. Ребятам предоставилась редкая возможность познакомиться с устройством парашюта или рассмотреть модели боевых самолетов вблизи.

Одним словом, о боевой подготовке сегодня здесь говорили вовсе не в теории.

Виктор Лисовский, начальник учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь»:

В этом году нас приятно радует: в феврале месяце мы видели, что на 600 мест, у нас было полторы тысячи заявлений. А если взять на сегодняшний день, через систему военкомата мы уже просмотрели. Конкурс получается – три, три с половиной человека на место.