Прямой эфир

Познакомиться с устройством парашюта или рассмотреть модели боевых самолетов вблизи: день открытых дверей проходит в Военной академии

25 марта 2017 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Военной академии сегодня встречали будущих абитуриентов. Нынешние выпускники из всех уголков страны приехали в высшее учебное заведение,

чтобы узнать, как проходят курсантские будни.

И возможно, уже сегодня определиться с выбором профессии. Ребятам предоставилась редкая возможность познакомиться с устройством парашюта или рассмотреть модели боевых самолетов вблизи. 

Одним словом, о боевой подготовке сегодня здесь говорили вовсе не в теории.

Виктор Лисовский, начальник учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь»:
В этом году нас приятно радует: в феврале месяце мы видели, что на 600 мест, у нас было полторы тысячи заявлений. А если взять на сегодняшний день, через систему военкомата мы уже просмотрели. Конкурс получается – три, три с половиной человека на место.  

Познакомиться с устройством парашюта или рассмотреть модели боевых самолетов вблизи: день открытых дверей проходит в Военной академии -1

Примечательно, что среди абитуриентов есть и леди.

Несколько лет назад Военная академия возобновила набор девушек на некоторые специальности.

Всего же в вузе проводится набор на 7 факультетов. А главные условия для поступления – это успешная сдача централизованного тестирования и отличная физическая подготовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Виктор Лисовский # Военная академия Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Во всех уголках Минска проходят работы по наведению порядка на земле
25 марта 2017 10:30

Во всех уголках Минска проходят работы по наведению порядка на земле

Людей в камуфляже с нашивками жители Столбцовского района видели еще в прошлом году: новые подробности в деле «Белого легиона»
24 марта 2017 17:50

Людей в камуфляже с нашивками жители Столбцовского района видели еще в прошлом году: новые подробности в деле «Белого легиона»

Андрей Шорец: «санкционированных митингов и шествий в городе нет, все заявители отказались от проведения»
24 марта 2017 17:30

Андрей Шорец: «санкционированных митингов и шествий в городе нет, все заявители отказались от проведения»