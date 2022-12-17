Сахарные петушки, ёлки и мексиканская кухня. Что ещё продают на предновогодней ярмарке в Гродно?

Новости Беларуси. Праздничное настроение пришло в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На центральной площади города вырос настоящий рождественский городок. Там открылась главная предновогодняя ярмарка региона «Зімовы фэст».

Свою продукцию представили не только белорусские производители, но и российские. В ассортименте национальные блюда, мясо на огне, необычные напитки. А у гурманов есть возможность оценить кухни народов мира от кавказской до мексиканской. С ярмарки посетители могут унести не только сувениры и изделия ручной работы от ремесленников, но и живые ели в кадках. А еще памятное селфи у фотозон или на каруселях.

Наталия Гончарова, участница ярмарки «Зімовы фэст»:

Приехали в Гродно, нам город очень понравился, сами мы из России. Спрос на нашу продукцию вообще отличный. Прянички, если обратить внимание – с утра их было намного больше, разобрали, детишки прямо радуются. Карамелька, петушки – это ностальгия у взрослого населения.

Ульяна Прохорчик, участница ярмарки «Зімовы фэст»:

Потихонечку появляется новогоднее настроение, хотя до этого его не ощущалось. Все в работе, в работе, а работе. Огонечки, улыбающиеся люди, все отлично, настроение появляется.

Егор Рытвинский, распорядитель ярмарки «Зімовы фэст»:

Фестиваль сделали еще лучше, еще больше, еще масштабнее, представлено большое количество гродненских субъектов хозяйствования, в том числе ремесленники, местные крафтоделы и общепит.

Рождественская ярмарка продлится до 9 января. Ее проводят в Гродно уже третий год подряд. Идея пришлась по вкусу не только местным жителям, но и туристам, пик которых ожидают как раз на новогодние праздники.