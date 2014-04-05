Садовые товарищества загрязняют окружающую среду. До 1 мая 2014 вопрос должен быть решен

Новости Беларуси. Чистотой обеспокоены на Мищине. Вот только пока в столице наводят чистоту, здесь говорят о проблемах. Отсутствие раздельного сбора мусора, безответственность самих же дачников и, как следствие, факты загрязнения лесопарковых зон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Владимиров, ведущий инженер по охране и защите леса УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Видим мусор в каком состоянии, площадки оборудованной нет.

Типичная картина садового товарищества Минского района, - призанётся Антон Владимиров. Главный инженер по охране и защите леса с такими проверками по дачным посёлкам уже не первый раз. Статистика, говорит, печальная. Да и год от года ситуация не легче. И ведь все садовые товарищества заключают договоры на вывоз мусора. А их на территории Минского района более 300. Вот только такая мера помогает не всегда.

Антон Владимиров, ведущий инженер по охране и защите леса УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Лесопарковым хозяйством проводятся регулярные рейды совместно с экологией. Выявляем нарушителей лесного законодательтства.

Немаленькие и штрафы — до 300 базовых величин. Но итог, что называется, один - отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и площадок для крупногабаритных отходов. Или, как здесь, растительные остатки, которые тоже загрязняют лесной фонд.

Проверить площадку для сбора мусора отправляемся вместе с инспекторами и местной жительницей. К сожалению, и в этом садовом товариществе ситуация как под копирку. Никакого организованного сбора мусора, да и претензии проверяющих в общем-то традицонные.

Лилия Бода, заместитель начальника управления Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Когда мы проводим свои какие-то проверки, объезды территорий, прилегающих к садоводческм товариществам, наблюдаем несанкционированное размещение отходов. Конечно, контейнерные площадки присутвсвуют, имеет место переполнение контейнеров. Возле контейнеров имеет место складирование бытовых, строительных отходов, металлолома, пленки, встречаются автошины - разного рода мусор.

С одной стороны, не хвататет разьяснительной работы с дачниками до начала сезона. Но для решения этой проблемы контроль должен быть не только со стороны юридически ответственного лица, в данном случае председателя. К порядку должны приучиться и сами жители дачных посёлков.

Лилия Бода, заместитель начальника управления Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Кто-то более сознательный и понимает, что это мусор, что он все-таки должен где-то скапливаться и потом вывозиться централизованно на контейнерную площадку. С членами садоводческого товарищества нужно постоянно работать. Это работа, в первую очередь, садового товарищества. Непосредственно председателя, как представителя юридического лица. Он должен проводить разъяснительную работу ежегодно до начала сезона.

По требованию инспекторов, решить все проблемы садовые товарищества обязаны до 1 мая. А вот помогут в решении вопросов с неправильным вывозом мусора субботники. Которые, к слову, уже охватили большую часть республики.