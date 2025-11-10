Учёные из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана выступят на Открытой неделе науки БРИКС+

Лекции, мастер-классы и кинопоказы. С 10 по 15 ноября в московском парке «Зарядье» пройдет Открытая неделя науки БРИКС+ – международный просветительский проект. В 2025 году в мероприятии участвуют представители более 20 стран, включая Беларусь, Россию, Казахстан и Узбекистан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученые выступят с лекциями, проведут мастер-классы и примут участие в дискуссиях, направленных на популяризацию науки среди молодежи. Беларусь представляют специалисты Национальной академии наук и ведущих вузов страны. Формат – гибридный: часть мероприятий состоится очно, часть – в онлайне. Это позволяет привлечь широкую аудиторию, включая школьников и студентов из стран БРИКС и партнерских государств. Главная цель проекта – показать, что наука доступна, интересна и важно для будущего. Открытая неделя становится площадкой для диалога, обмена опытом и укрепления международных связей.