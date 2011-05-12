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С начала 2011 года во Фрунзенском районе Минска на свет появились 28 пар двойняшек

12 мая 2011 17:55
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А вот тройни пока не зарегистрировано ни одной.

Среди самых популярных имен у новорожденных мальчиков – Максим, Алексей, Иван, у девочек – Анна, Ксения и Дарья. Среди редких – Космос, Потап, Мириам, Ева-Мария и Ананья.

Ирина Сидоренко, ведущий специалист отдела ЗАГС Администрации Фрунзенского района:
Фрунзенский район – самый большой в городе, много новостроек. Соответственно, количество рожденных деток увеличивается. В этом году мы зарегистрировали на 5% больше детей за этот период времени по сравнению с прошлым годом. И тенденция все время идет на увеличение.

# общество

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