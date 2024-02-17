«С деревни страна пошла!» Есть ли шанс на новую жизнь у магазинов Белкоопсоюза?

Необходимо принять кардинальные решения, которые позволят работать эффективно во благо людей. Это подчеркнул глава государства на общем собрании Белкоопсоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посыл не новый, ведь народ для нашей страны является главной ценностью. Такой же смысл несет в себе и слоган потребкооперации. Вместе с тем к организации накопилось немало вопросов. Качество, цены и ассортимент не всегда радуют потребителей. Около 70 % магазинов Белкоопсоюза расположены в сельской местности. И там, где качество не соответствует ожиданиям, в гонку за покупателя вступают сетевые магазины и частники. Есть ли у народных магазинов шанс на новую жизнь – в материале наших корреспондентов.

Агрогородок Вишов не страдает от малого количества торговых точек. Напротив, здесь, по-соседству с райповским магазином, есть и более крупные игроки. Тем не менее покупателей хватает. За молочкой, соками, выпечкой и не только идут именно сюда.

Ирина Карась, жительница агрогородка Вишов:

Все-таки коммерция – это коммерция, а наш хлебзавод – это наш хлебзавод. Я знаю, что здесь мало добавок, тем более я внуку люблю что-то такое купить. Например, брестские носочки – я тоже только доверяю нашей продукции, брестской. А где-то дешевле – рвутся со скоростью ветра.

Приходишь в магазин – разнообразие товаров. Идеально! Можешь пойти, рядом магазин. И там магазин, и там магазин, но я прихожу сюда. Впрочем, относительно недавно про ассортимент магазина покупатели говорили с иным настроением. Когда в Вишов пришли частники, справиться с конкуренцией Белыничский райпо, к которому прежде и относилась торговая точка, не смог: уходили поставщики, вечно не доставало товаров. Проблему решила реорганизация – присоединение к Могилевскому райпо.

Алеся Стровойтова, продавец Могилевского райпо:

По инициативе Могилевского райпо реорганизовали, уменьшили торговую площадь, компьютеризировали. Сейчас мы можем просматривать все остатки, сроки, все намного упростили.

Выбор райпо – это вопрос доверия, заслуженного благодаря многолетней репутации. Тем не менее сегодня не все ее оправдывают. Где-то непродуманный маршрут автолавок (к ним еще вернемся), а где-то доходит и до уголовных дел. Взяточничество, превышение служебной власти, подлог. А также приписки и преступные схемы, которые наносят финансовый ущерб Белкоопсоюзу. По итогам проверок руководителей организаций потребкоопераций, Госконтроль возбудил более 50 дел. Президент Беларуси о взятках: не делайте это. Лучше жить очень плохо, но на свободе! Подробности. Торговля в ущерб – нонсенс, учитывая, что государство оказывает Белкоопсоюзу активную финансовую поддержку. Особое отношение к организации и у Президента. Оно понятно – потребкооперация обслуживает порядка 30 % населения, по большей части сельских жителей. А за деревню – спрос серьезный. В селах должно быть не хуже, чем в городе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С деревни страна пошла! Мы все своими корнями уходим в деревню. Большинство сидящих здесь – это деревенские люди. Так почему мы так относимся к своим родителям? Мы же завтра будем такими же. И к нам так будут относиться. Исходить из того, что лучше для людей, – главное требование Президента. Яркий пример – автолавки, на рентабельность которых сетуют руководители, но которых с нетерпением ждут жители отдаленных деревень. Таких, как Васильки Белыничского района. До ближайшего магазина – 22 километра. Пропустить в этих краях киоск на колесах – значит остаться с пустым холодильником на три дня.

Магазин на колесах приезжает два раза в неделю. Всегда с богатым ассортиментом: мясо, молоко, полуфабрикаты и даже готовая продукция. Ничем не отличается от супермаркетов. На высоте и качество, ведь все свое, натуральное. Наталья с колес торгует 6 лет. Последние два года – на новой машине, которая досталась как лучшему продавцу (женщина делает самую крупную выручку).

Наталья Ломонова, продавец Могилевского райпо:

Бывали разные раньше проблемы. Где-то сломалась машина, бывает, и на этом новом автомагазине, где-то не доезжаем, если дороги не расчищены. Идем домой, бабулька список дает, я ей накладываю и несу. Пример Натальи буквально вторит тому, о чем накануне говорили на совещании. Государство готово обновить автопарк, но… «Ваши площадки – их продукция». Президент предложил потребкооперации стать бизнес-хабом для всего белорусского.

Возвращаясь к вопросу рентабельности автомагазинов. Здесь мнения расходятся. Но Президент настаивает – необходимо продумывать логистику. В Белыничском районе четыре автомагазина обслуживают 142 населенных пункта, в день выпадает до 14 маршрутов. Выручка есть всегда, причем приличная. В 2024 году здесь планируют обновить еще две машины, и тогда весь автопарк будет на новых колесах. Что упростит жизнь в том числе покупателей?

Валентина Глуздикова, жительница деревни Васильки:

Если автолавка поломается, у нас есть староста, она звонит. «Автолавка сломалась, будет позже». Все, мы ожидаем. Вопросы, которые есть, решить возможно. Но нужна инициатива не только продавцов и руководителей потребкооперативов. Местные органы власти должны принимать непосредственное участие. Не просто так при согласовании назначенцев на должности Александр Лукашенко из раза в раз повторяет: не их вопросов в районах нет. Яркий пример инициативы и предприимчивости – «Бацькава булка». Буквально с одного цеха вырос фестиваль и бренд. Что мешает остальным? Тем более что случай не единичный.

Чаусский хлеб выпекают с первыми звездами. 70 % продукции здесь производят в ночную смену, чтобы утром заполнить прилавки выпечкой, еще не потерявшей тепло жаровни. Ежемесячно на заводе производят порядка 170 тонн хлебобулочных изделий. Сдоба занимает только третью часть, остальное – хлеб. Разный по форме и рецептуре – за последнее десятилетие он стал символом района, который распробовали и соседи.

Василий Зяткин, житель агрогородка Чаусы:

Я работаю в Могилеве, из Чаусов езжу. У меня даже коллеги по работе просят привезти чаусский хлеб. Не знаю почему, говорят, что даже в Могилеве стоит очередь за чаусским хлебом. Бренд, который держит марку уже несколько десятилетний, замешан на натуральных продуктах, не пугает составом, срок его годности всего 72 часа.

Александра Тимошенко, начальник производственной лаборатории Чаусского райпо:

Люди ценят натуральность в хлебе. Поэтому за нашим хлебом стоят такие очереди. Чаусский бренд не сформировался из ничего, он как результат долгого упорного труда и разработки новых технологий и решений. Создавать свои бренды, узнаваемые не только белорусами, но и туристами, словом, продвигать белорусское – задача посильная. Взять хотя бы торговый дом «Першы», который не так давно открыли в Минске. Ежедневно до 20 тысяч посетителей – не протолкнуться. Значит интерес к нашему есть, причем большой. Так почему потребкооперация, на этом нашем профилирующая, работает себе в убыток?

Проблема кадров. В моем магазине два продавца, мы друг друга заменим. Но в остальных магазинах проблемы с кадрами есть. Мы работаем сдельно, сколько наработаем, столько и получим. Стараемся выполнить товарооброт, прогнозный показатель и заработать. Кто хочет, тот заработает. А если сидеть на месте, конечно, мы ничего не заработаем. Касается в том числе руководителей. Если речь зашла о дисциплине – она должна быть железной. Лукашенко: молодежь надо приучать к труду, ибо потеряем ее вообще. По сути, вопросы Белкоопсоюза в той или иной степени характерны для многих организаций в разных сферах. Потому к поручениям и практическим советам прислушаться стоит всем. Тогда экономика, о значимости которой говорит глава государства, будет в порядке, а с ней и положение нашей страны. Что важно в это непростое время.