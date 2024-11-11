Почему голуби всегда находят дорогу домой и как проводят птичьи соревнования? Пообщались с судьёй клуба

Высший пилотаж! В кадре – минчанин Александр Туров. По профессии – торговый агент, по зову сердца – судья клуба спортивного голубеводства. Любовь к сизокрылым началась со школы. В родном дворе на проспекте Рокоссовского, 119 сосед построил голубятню. Саша активно помогал, и сам не заметил, как стал покупать своих пташек. Спустя время выбрал для себя спортивный ориентир.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Интересно, что у вас голуби-спортсмены.