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Почему голуби всегда находят дорогу домой и как проводят птичьи соревнования? Пообщались с судьёй клуба

11 ноября 2024 08:48
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Высший пилотаж! В кадре – минчанин Александр Туров. По профессии – торговый агент, по зову сердца – судья клуба спортивного голубеводства. Любовь к сизокрылым началась со школы. В родном дворе на проспекте Рокоссовского, 119 сосед построил голубятню. Саша активно помогал, и сам не заметил, как стал покупать своих пташек. Спустя время выбрал для себя спортивный ориентир.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Интересно, что у вас голуби-спортсмены.

Почему голуби всегда находят дорогу домой и как проводят птичьи соревнования? Пообщались с судьёй клуба-2

Александр Туров, главный судья клуба спортивного голубеводства:
Как таковой породы нет, но у них есть расы. Названы в честь голубеводов именитых. Есть Арденны – это уже на более дальние расстояние, Янсен – на более короткие дистанции.

Анастасия Макеева:
Суть самих соревнований?..

Александр Туров:
Выпускается птица с расстояния. Берется расстояние до питомника, и рассчитывается скорость. Чем выше скорость, тот голубь – победитель.

Почему голуби всегда находят дорогу домой и как проводят птичьи соревнования? Пообщались с судьёй клуба-4

Анастасия Макеева:
Столько институтов изучает мозг. Как получается, что они всегда возвращаются домой?

Александр Туров:
Кто-то ссылается, что по магнитным полям каким-то, по солнцу. Я так понимаю, какой-то есть у них свой компас.

Подробности в видео.

# Птицы # Хобби # Анастасия Макеева

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