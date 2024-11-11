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Как в Беларуси работают над технологическим суверенитетом и какой будет наша страна к 2040-му? Анонс «По существу»

11 ноября 2024 08:14
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Слагаемое государственного успеха! Как в Беларуси работают над технологическим суверенитетом? Какой наша страна будет к 2040-му и что лежит в основе стратегии научно-технического развития?

Как в Беларуси работают над технологическим суверенитетом и какой будет наша страна к 2040-му? Анонс «По существу»-2

Стать участником дискуссии может каждый. Со стартом программы считывайте своим гаджетом QR-код, который появится на экране, и переходите в чат трансляции на платформе YouTube. Не пропустите единственное на отечественных экранах общественно-политическое ток-шоу, которое идет в прямом эфире.

Старт – 11 ноября в 18:30 на СТВ.

# Государственная политика # Технологии

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