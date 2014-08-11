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С 25 августа по проспекту Независимости пустят новый автобусный маршрут №111 «Аэропорт Минск-1 – площадь Победы»

11 августа 2014 07:19
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Новости Беларуси. С 25 августа перемещаться наземным транспортом по проспекту Независимости в Минске станет легче!

Автобус №111 «Аэропорт Минск-1 – площадь Победы» пустят в дополнение к автобусу №100.

Новый маршрут будет следовать в будни в час-пик через улицы Чкалова, Московскую и проспект Независимости с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов в обоих направлениях.

А с 1 сентября будут внесены изменения в маршрут автобуса №11 «ДС Сухарево-5 – ДС Веснянка».

Также с 1 сентября для беспересадочной транспортной связи на участке от улицы Бангалор до диспетчерской станции «Карбышева» будет организована работа нового автобуса №133 «ДС Карбышева – ДС Веснянка». Маршрут будет работать как в будни, так и в выходные.

Автобус №133 заменит троллейбусный маршрут №28 «ДС Веснянка – Зеленый Луг-3» в связи с его полным дублированием.

К слову, совсем недавно в Веснянке открыли новый объект - аквапарк «Лебяжий». Пропускная способность «аквазоны» в сутки – почти 8 тысяч посетителей летом и 6700 – в холодное время года (см.видео).

Автобус №119Э  - «АВ Центральный - Аквапарк» пустили специально для удобства горожан и гостей столицы!

 

# общество # Работа транспорта в Минске

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