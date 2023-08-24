С 2024 года можно будет пересадить растение из леса к себе на участок. Изменения в Лесном кодексе

Пересадить растение из леса к себе на участок будет возможно с 2024 года. В Лесной кодекс внесли изменения. Разбираемся, что за они и какие есть нюансы.
Пересадить растение из леса к себе на участок будет возможно с 2024 года. В Лесной кодекс внесли изменения. Разбираемся, что за они и какие есть нюансы.
Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь:
Граждане Беларуси могут в целях озеленения территории населенных пунктов в лесу выкопать растения и пересадить на участок. Для этого нужно обратиться в лесхоз. Лесхоз выделит эти места, где можно будет без ущерба для окружающей среды выкапывать эти растения и реализовать эту норму.
Кроме того, благодаря изменениям гражданам будет проще заменить ордеры на определенные виды деятельности.
Александр Драгун:
Сегодня граждане, которые получают ордер на мелкий отпуск древесины, если не успели в установленные сроки заготовить древесину, теперь могут продлевать ордер в лесничестве, где он выдавался.
Также в кодекс внесли ряд изменений и для должностных лиц – теперь сотрудники имеют право останавливать транспортные средства, задерживать лиц, совершивших преступление или административное нарушение, для передачи органам. Кроме того, новшества есть и в части помощи при пожаре.
Александр Драгун:
Каждый человек посильную помощь должен оказать. А в чем она выражаться будет, это индивидуально определяется. При желании может помогать, если ему позволяет здоровье.
Наталья Наумова, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь:
Причиной пожара может стать и небрежно брошенная в лесу бутылка, осколки стекла. В ясную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как линзы, что впоследствии и может привести к возгоранию.
Стоит понимать, что тушить пожар в одиночку не придется – сотрудники МЧС каждую минуту мониторят обстановку при помощи авиации, дронов.
Наталья Наумова:
Спутниковый мониторинг особенно незаменим на труднодоступных территориях лесов. Со спутника снимки поступают через станцию приема к Национальному космическому оператору. В МЧС данные космического мониторинга поступают уже в специальной обработке в виде точек тепловых аномалий. Каждая тепловая аномалия потенциально может указывать на пожар. Такие данные мы получаем практически каждый час.
Все подробности изменений можно прочесть на сайте Министерства лесного хозяйства.