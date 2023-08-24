С 2024 года можно будет пересадить растение из леса к себе на участок. Изменения в Лесном кодексе

Пересадить растение из леса к себе на участок будет возможно с 2024 года. В Лесной кодекс внесли изменения. Разбираемся, что за они и какие есть нюансы.

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь:

Граждане Беларуси могут в целях озеленения территории населенных пунктов в лесу выкопать растения и пересадить на участок. Для этого нужно обратиться в лесхоз. Лесхоз выделит эти места, где можно будет без ущерба для окружающей среды выкапывать эти растения и реализовать эту норму. Кроме того, благодаря изменениям гражданам будет проще заменить ордеры на определенные виды деятельности. Александр Драгун:

Сегодня граждане, которые получают ордер на мелкий отпуск древесины, если не успели в установленные сроки заготовить древесину, теперь могут продлевать ордер в лесничестве, где он выдавался.

Также в кодекс внесли ряд изменений и для должностных лиц – теперь сотрудники имеют право останавливать транспортные средства, задерживать лиц, совершивших преступление или административное нарушение, для передачи органам. Кроме того, новшества есть и в части помощи при пожаре. Александр Драгун:

Каждый человек посильную помощь должен оказать. А в чем она выражаться будет, это индивидуально определяется. При желании может помогать, если ему позволяет здоровье.