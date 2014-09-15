С 15 сентября по 10 октября в Минске пройдут Недели Германии

Новости Беларуси. В Минске 15 сентября стартуют Недели Германии. Это мероприятие уже стало доброй традицией и проводится в белорусской столице в 11-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа адресована всем, кто интересуется современной немецкой культурой.

Недели откроются выставкой «Сказочные миры», которая в этом году станет одним из центральных тематических направлений.

Кроме того, белорусской аудитории будут представлены фильмы, театральные постановки, музыка, фотовыставка и литературные произведения.

Активное участие в Неделях, которые продлятся по 10 октября, примут школьники, студенты, а также ученые и специалисты.