Рыбак поймал 58-килограммового сома и отпустил из уважения к его возрасту

Новости Беларуси. Невероятный улов и ещё более невероятный исход рыбалки. На Днепре гомельчанин поймал на спиннинг сома весом 58 килограммов. Однако ограничился фотосессией и позированием с уловом перед любительской видеокамерой. После чего рыбу отпустил восвояси.

На этом любительском видео житель Гомеля Дмитрий Лебедев. Вот уже шесть лет он с друзьями ловит рыбу неизменно на Днепре. Своё место, свои секреты — и результат не заставил себя ждать.

Дмитрий Лебедев:

Я почувствовал удар. Удар был очень сильный. Рыба схватила приманку и начала уходить, куда ей нужно было. Началась схватка, сражение. Сражался в районе часа.

Измотанную в схватке рыбу несколько взрослых мужчин с трудом подняли на борт катера. Тогда-то и пришло понимание, что экземпляр мягко сказать трофейный.

Дмитрий Лебедев:

Взвесив, мы поняли что это всё-таки 58 кг. Я где-то читал, что сом килограмм набирает в год. Ему, наверное, лет 50. Он старше и меня и моего друга. Таких рыб нужно уважать.

Из уважения к возрасту и весу рекордный экземпляр было решено отпустить. Но оставить себе на память редкие кадры. Кстати, ещё один герой этой рыбалки — Владимир. Как это часто бывает с видеооператорами, он остался за кадром.

Владимир Гурский:

За друга всегда переживаешь. Хотелось и снять, и надо было за процессом следить, руководить. Отъехать, заглушить мотор, подъехать.

Оба рыбака уже строят планы на ближайшие выходные. За очередными трофеями друзья отравятся на старое место, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.