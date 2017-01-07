Рождественское богослужение прошло в Могилеве: у церкви дежурили волонтеры Красного креста

Новости Беларуси. Литургии 7 января проходят во всех церквях Беларуси. В Могилеве в соборе Трех святителей многолюдно с самого утра. Уникальность этой церкви в том, что войти в нее можно сразу с трех сторон. Этот памятник архитектуры – одна из главных достопримечательностей города. Он является настоящим духовным центром Могилёва.

В Рождественские праздники установились по-настоящему январские морозы. Ночь выдалась местами просто лютой. Сейчас немного потеплело, но спасатели и волонтеры Красного креста сворачивают пункты обогрева. Горячий чай и защищенное от ветра пространство 7 января востребованы как никогда. Температурный минимум суток зарегистрирован на севере. В Витебской области местами было до минус 29 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.