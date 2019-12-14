Прямой эфир

Рождественские ярмарки открылись в Минске

14 декабря 2019 12:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 14 декабря в Минске открываются рождественские ярмарки на Октябрьской площади и у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождественские ярмарки открылись в Минске-1

В обновленных павильонах посетители могут приобрести елочные украшения, сувениры, подарочные наборы. Ломятся прилавки и от угощений: блины, драники, шашлыки, все с пылу с жару. Ярмарки будут работать с 12:00 до 23:00 вечера. А в новогоднюю ночь здесь ждут посетителей до 04:00.

Рождественские ярмарки открылись в Минске-4

«Дранбургер» у нас есть, потом у нас слойка с яблоками, кебаб «Вдохновение», «Чикен по-мински», «Лукошко с грибами».

Рождественские ярмарки открылись в Минске-7

Рождественские ярмарки открылись в Минске-9

Отлично, все очень нравится. Единственное, что не хватает снега.

Рождественские ярмарки открылись в Минске-12

Олег Соловей, главный тренер сборной Украины по тхэквондо:
Очень красиво все украшено. Немножко погода не красочная, но в общем впечатления шикарные просто. Очень красивый город, очень позитивные люди, доброжелательные и гостеприимные.

# Новый год # общество # Олег Соловей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новогоднюю иллюминацию в Минске включат вечером 14 декабря
14 декабря 2019 12:18

Новогоднюю иллюминацию в Минске включат вечером 14 декабря

Немец на «жёлтом банане» прославился в Беларуси. Рассказываем про мужчину и его транспорт
14 декабря 2019 12:08

Немец на «жёлтом банане» прославился в Беларуси. Рассказываем про мужчину и его транспорт

Какие меры примут пограничники, чтобы уменьшить очереди перед праздниками
14 декабря 2019 11:31

Какие меры примут пограничники, чтобы уменьшить очереди перед праздниками