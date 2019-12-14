Рождественские ярмарки открылись в Минске

Новости Беларуси. 14 декабря в Минске открываются рождественские ярмарки на Октябрьской площади и у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В обновленных павильонах посетители могут приобрести елочные украшения, сувениры, подарочные наборы. Ломятся прилавки и от угощений: блины, драники, шашлыки, все с пылу с жару. Ярмарки будут работать с 12:00 до 23:00 вечера. А в новогоднюю ночь здесь ждут посетителей до 04:00.

«Дранбургер» у нас есть, потом у нас слойка с яблоками, кебаб «Вдохновение», «Чикен по-мински», «Лукошко с грибами».

Отлично, все очень нравится. Единственное, что не хватает снега.