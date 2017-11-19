Рождение нового отечественного бренда: первый серийный GeelyAtlas NL3 сошел с конвейера завода «БелДжи»

Новости Беларуси. Начинаем с события, действительно, исторического. На неделе сошел с конвейера первый серийный легковой автомобиль «БелДжи», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем самым дан официальный старт работы завода под Борисовом. В торжественной церемонии принял участие Президент Беларуси и руководство китайской корпорации Geely. Сборкой машин под этой маркой в Беларуси уже занимались. Помнится, и наше интервью с руководителем этого производства за рулем вполне себе комфортной машины примерно год назад. Но до сих пор это было производство лишь с небольшим количеством операций. Теперь же освоен полный цикл. На первых порах с конвейера будут сходить 60 тысяч машин в год. Но в ближайшее время и эту цифру обещают удвоить.

118 гектаров под Борисовом. Завод-гигант с заявкой на такое же глобальное производство и господство на рынке России и Евросоюза. Всего два года назад здесь был пустырь. Сегодня в цехах собирают автомобили.

Успеть за 12 минут – именно столько времени сегодня требуется, чтобы полностью собрать автомобиль. А вот когда мощности нарастят, укладываться придется в 4 минуты. В цеху сварки вполне можно было бы снимать научную фантастику. Настоящие виртуозы – роботы. Истинные профессионалы. К слову, именно такими железными руками собирают немецкие Porsche.

Чен Вэньань, заместитель директора по производству СЗАО «БелДжи»:

По сравнению с китайскими заводами Geely эта сварочная линия с роботами более передовая. Все процессы автоматизированы. Оборудование настроено на три модели автомобилей без переналадки. Основные специалисты, управляющие персоналом на производственной линии, прошли стажировку в Китае. И таких более 90 человек. Изящный вид, который сам создатель – шведский дизайнер – сравнивает с хищными кошками. Отсюда кошачья грация и мощь. Угловатый дизайн навсегда остался в прошлом, как и нарекания на безопасность автомобиля.

Владимир Павлович, заместитель директора СЗАО «БелДжи»:

Это уже не те китайские производители, которые занимались копированием брендов. Сегодня кроссовер NL3 – это совместная разработка того же шведского дизайнера, который работает на Volvo, входящую в концерн Geely. Уровень компонентов, электронной начинки – это уровень мировых лидеров. Работу и создание автогиганта курировал лично глава государства. Запустить производство национальной легковушки для него как для Президента, так и автолюбителя было мечтой. На первом этапе работы за 8 часов с конвейера будет сходить 120 автомобилей. Первые серийные машины в продаже уже в ноябре.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я мечтал, что когда-то мы в Беларуси произведем свой автомобиль. Я видел его как народный автомобиль, и когда-то об этом сказал. Но нашими оппонентами (болтунами, откровенно говоря, даже не оппонентами) я был высмеян во всех средствах массовой информации. И это меня укрепило в том, что мы все-таки сделаем свой автомобиль – с немцами, с россиянами. Никогда не думал, что с Китайской Народной Республикой. Так случилось, что наши друзья откликнулись на мою просьбу и помогли создать нам этот прекрасный завод. Более того, еще и прокредитовали.

Флагман – новый кроссовер с названием на номере Atlas. В греческой мифологии титан, который поддерживает небесный свод. Мощность машины позволяет. Авто будет выпускаться в красном, белом, черном и серебристом облачении. Последний – ходовой. Ведь проторить дорогу Geely предстоит не только на российский рынок, но и в Евросоюз. В одиночку завоевывать доверие сложно. Белорусско-китайский дуэт задачу существенно облегчит. В поднебесной последние годы автомобилестроение поставлено на максимальную скорость.

Александр Лукашенко:

Рынок не просто насыщен, и конкуренты рыщут здесь по Беларуси и за ее пределами, пытаясь найти хоть маленькую нишу для того, чтобы продать свой товар. Конкуренция очень сильная, и сегодня поручено правительству разработать меры, которые позволят нам хотя бы 60 тысяч автомобилей продавать на внутреннем и внешнем рынках.

К слову, «джили» в переводе с китайского – «счастье и благополучие». От себя добавим – в каждый дом. Это тот самый долгожданный момент. Красная кнопка и зеленый свет новому заводу. Geely должна стать национальной маркой. Эдакий народный автомобиль. Сейчас уровень локализации, простым языком – количество отечественных деталей – 30% . Уже в следующем году доведут до половины.

И тут логичный вопрос: что в машине белорусского. Из местного – аккумулятор, сидения, диски, фонари, выхлопная и тормозная системы. Это загрузит сопутствующие предприятия. А это уже цех покраски. Санитарные требования – серьезнее, чем на производстве продуктов питания. Не должно быть ни одной пылинки. Это потенциальная угроза качеству. Покраска машины – наука непростая. Тонкий расчет времени, материала и траектории. От процесса зависит температурная чувствительность кузова. Специально для нашего климата придумали систему усиленного воскования. Контроль – по стандарту Volvo.

На каждом этапе – серьезный контроль качества. Человеческий фактор практически исключен. Общий объем инвестиций производства – около 400 миллионов евро. Деньги вложены с перспективой. Чтобы конкурировать на пресыщенном рынке Евросоюза, качество должно быть выше всяких похвал. Беспроигрышный вариант – пересадить работников предприятий на собранные ими же автомобили. И здесь, как никогда, кстати аналог китайского производства с девизом «качество начинается с тебя». Александр Лукашенко:

Мои подходы вы знаете. Не дай Бог будет косяк, пеняйте сами на себя. Это будет жесточайшим образом контролироваться, чтобы автомобиль был качественный и в эксплуатации выгодный. Я как водитель прекрасно понимаю, что надо, чтобы человек купил твой автомобиль. Гарантийный срок – нам надо выйти на пять лет. Мы уже четыре года предлагаем и 100 тысяч пробега, но надо пять лет. И каждому рабочему в голову должно лечь, что надо произвести автомобиль качественно, чтобы он мог пять лет эксплуатироваться без всяких проблем.