Рождаемость в Беларуси увеличивается: 57% – это вторые, третьи и последующие роды

Об этом мечтает каждая семейная пара. Появление на свет малыша скрепляет семейные узы, наполняет нашу жизнь смыслом и делает этот мир добрее.

В Беларуси ежегодно, начиная с 2007 года, рождаются более 100 тыс. младенцев. А вот минувший 2015 оказался рекордным по числу новорождённых. В стране стало на 119, 5 тыс. маленьких жителей больше.

Голубоглазые и кареглазые. Блондины и брюнеты. Они такие разные.

Планирование ребёнка – уникальное время, которое кардинально меняет жизнь. Позволяет грамотно распоряжаться временем и деньгами, экономить силы и правильно отдыхать. Безусловно, никто не обещает, что эти перемены будут исключительно положительными. Ведь дети – это ежедневный труд. Это успехи и промахи. Смех и слёзы. «Двойки» и «пятёрки». Всего не перечесть! Но когда смотришь в эти лучезарные глазки, на хрупкие ладошки и беззубую улыбку, хочется проходить все эти стадии снова и снова.

В прошлом 2015 году радостное событие также произошло и в «звёздной» семье певицы Искуи Абалян – на свет появилась малышка Софья.

Глядя на то, как влюблённые глаза мамы наполняются счастьем, прижимая к груди своё чадо, понимаешь: подарить жизнь другому человеку, пожалуй, самое прекрасное из всего, что может сделать человек.