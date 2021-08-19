19 августа православные отмечают Преображение Господне

Новости Беларуси. 19 августа Русская православная церковь празднует великий христианский праздник – Преображение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день торжественно исповедуется и прославляется соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Преображение Господне принадлежит к 12 важнейшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом.

Божественную литургию в Спасо-Преображенском храме Минска сегодня проведет митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.