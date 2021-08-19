Прямой эфир

19 августа православные отмечают Преображение Господне

19 августа 2021 06:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 19 августа Русская православная церковь празднует великий христианский праздник – Преображение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день торжественно исповедуется и прославляется соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Преображение Господне принадлежит к 12 важнейшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом.

Божественную литургию в Спасо-Преображенском храме Минска сегодня проведет митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Прямую трансляцию богослужения можно посмотреть на YouTube-канале телеканала СТВ.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы получили безлимитный интернет». О чём говорили в Академии наук на встрече белорусских и российских исследователей Антарктики
18 августа 2021 19:44

«Мы получили безлимитный интернет». О чём говорили в Академии наук на встрече белорусских и российских исследователей Антарктики

Кубраков: кто служил в минской милиции, может служить в любом регионе Беларуси, потому что это определённая закалка
18 августа 2021 18:40

Кубраков: кто служил в минской милиции, может служить в любом регионе Беларуси, потому что это определённая закалка

Как минская милиция отметила своё 77-летие? Удивительные фото с квадрокоптера
18 августа 2021 18:35

Как минская милиция отметила своё 77-летие? Удивительные фото с квадрокоптера