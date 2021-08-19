Дети из Сирии и Узбекистана приехали отдыхать в Беларусь. Какая программа их ждёт 19 августа?

Новости Беларуси. Насыщенная программа для детей из Сирии и Узбекистана, которые приехали в нашу страну на отдых. Ребята начали знакомство с культурой Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 августа они посетят Несвижский и Мирский замки, а также станут гостями Национальной библиотеки. После детей ждет отдых в центре «Зубренок». Это уже традиционная практика оздоровления детей в нашей стране.