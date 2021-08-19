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Дети из Сирии и Узбекистана приехали отдыхать в Беларусь. Какая программа их ждёт 19 августа?

19 августа 2021 06:29
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Новости Беларуси. Насыщенная программа для детей из Сирии и Узбекистана, которые приехали в нашу страну на отдых. Ребята начали знакомство с культурой Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети из Сирии и Узбекистана приехали отдыхать в Беларусь. Какая программа их ждёт 19 августа?-1

19 августа они посетят Несвижский и Мирский замки, а также станут гостями Национальной библиотеки. После детей ждет отдых в центре «Зубренок». Это уже традиционная практика оздоровления детей в нашей стране.

Дети из Сирии и Узбекистана приехали отдыхать в Беларусь. Какая программа их ждёт 19 августа?-4

Напомним, средства выделены из резервного фонда Президента. Финансирование расходов предусмотрено для более сотни ребят. Приглашение детей из Сирии и Узбекистана будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере, популяризации истории и культуры Беларуси, а также укреплению позитивного имиджа нашей страны за рубежом.

# Дети # общество # Фотофакт

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