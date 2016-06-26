Ростислав Янковский ушел из жизни в Минске

Новости Беларуси. Печальная новость стала известна 26 июня. На 87 году жизни не стало Ростислава Янковского. Соболезнования родным и близким народного артиста БССР и СССР выразил Президент Беларуси.

Почти 60 лет Ростислав Янковский служил сцене русского драматического театра имени М. Горького. Он сыграл более 160 ролей, воплотив незабываемые образы в классическом, современном и зарубежном репертуаре. В кино Ростислав Янковский дебютировал ещё в 1958 году. Он снялся в 60 фильмах и создал незабываемые образы.

Владимир Мищанчук, заслуженный артист Республики Беларусь, декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусств:

Уход Ростислава Ивановича – это, как говорится, невосполнимая утрата. Я бы сказал, не только для нашего независимого государства. Потому что мне думается, что он считается вообще человеком мира. Его творчество, его жизнь, его гражданская позиция, его творческий, неимоверно огромный потенциал… Он оставил после себя в нашей памяти неизгладимое впечатление, неизгладимый след.

Прощание с Ростиславом Янковским пройдёт 28 июня на большой сцене горьковского театра. Он был известен широко не только в творческих кругах. Актёр – почётный гражданин Минска, обладатель десятка престижных премий и наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ростислав Янковский:

Пою и пью, не думая о смерти, раскинув руки падаю в траву.. И если я умру на этом свете, то я умру от счастья, что живу!