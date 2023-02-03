Прямой эфир

Россия может остаться без сметаны – производители оказались полностью зависимы от импорта

03 февраля 2023 14:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Депутаты Европарламента активно обсуждают 10-й пакет санкций против России. И хоть центральной темой стало полное эмбарго на импорт ископаемого топлива, а также прием газа, тревогу забили российские производители сметаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они оказались в тотальной зависимости от импорта: если Европа ограничит поставки иностранных биозаквасок, страна-соседка останется без молочной продукции, с прилавков исчезнет даже сыр.

Россия может остаться без сметаны – производители оказались полностью зависимы от импорта-1

В Беларуси будущим молочной промышленности озаботились еще в 2014 году. Тогда же на базе института при Академии наук организовали производство заквасочных культур для отрасли. Сегодня собрана коллекция микробактерий, которая насчитывает почти 2,5 тысячи микроорганизмов 38 видов.

Россия может остаться без сметаны – производители оказались полностью зависимы от импорта-4

Наталья Фурик, заместитель директора по научной работе Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:
Изначально молочнокислых бактерий у нас было не очень много, было наследство от Советского Союза – около 100-150 культур, максимум 7-8 видов. Все эти годы мы шли по умению выделять культуры, идентифицировать, отбирать их по производственно-ценным свойствам и формировать коллекцию.

Россия может остаться без сметаны – производители оказались полностью зависимы от импорта-7

Гордей Гусаков, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:
Если смотреть по статистике, экономике данного направления и ее эффективности, мы наблюдаем ежегодный рост как объемов производства, физических, это увеличение производства сырья, так и в финансовом отношении – мы наращиваем не только экспорт, но и валовое производство.

Россия может остаться без сметаны – производители оказались полностью зависимы от импорта-10

Ежегодно коллекция микроорганизмов в Беларуси увеличивается, что влияет на масштаб производства. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства, в скором времени Беларусь сможет полностью отказаться от импортных биозаквасок, а также увеличить экспорт отечественных разработок в сфере молочной отрасли.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Продукты питания # общество # Наталья Фурик # Гордей Гусаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Хочу передать кусочек тепла, уюта и надежды». Белорусские школьники участвуют в акции «Моё письмо солдату»
03 февраля 2023 13:52

«Хочу передать кусочек тепла, уюта и надежды». Белорусские школьники участвуют в акции «Моё письмо солдату»

Председатель Палаты представителей провел приём граждан в Докшицах
03 февраля 2023 13:40

Председатель Палаты представителей провел приём граждан в Докшицах

Активно ведётся разведка полезных ископаемых. Как работают белорусские геологи?
03 февраля 2023 12:34

Активно ведётся разведка полезных ископаемых. Как работают белорусские геологи?