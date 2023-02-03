Россия может остаться без сметаны – производители оказались полностью зависимы от импорта

Новости Беларуси. Депутаты Европарламента активно обсуждают 10-й пакет санкций против России. И хоть центральной темой стало полное эмбарго на импорт ископаемого топлива, а также прием газа, тревогу забили российские производители сметаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они оказались в тотальной зависимости от импорта: если Европа ограничит поставки иностранных биозаквасок, страна-соседка останется без молочной продукции, с прилавков исчезнет даже сыр.

В Беларуси будущим молочной промышленности озаботились еще в 2014 году. Тогда же на базе института при Академии наук организовали производство заквасочных культур для отрасли. Сегодня собрана коллекция микробактерий, которая насчитывает почти 2,5 тысячи микроорганизмов 38 видов.

Наталья Фурик, заместитель директора по научной работе Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

Изначально молочнокислых бактерий у нас было не очень много, было наследство от Советского Союза – около 100-150 культур, максимум 7-8 видов. Все эти годы мы шли по умению выделять культуры, идентифицировать, отбирать их по производственно-ценным свойствам и формировать коллекцию.

Гордей Гусаков, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

Если смотреть по статистике, экономике данного направления и ее эффективности, мы наблюдаем ежегодный рост как объемов производства, физических, это увеличение производства сырья, так и в финансовом отношении – мы наращиваем не только экспорт, но и валовое производство.