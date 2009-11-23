Роман Трахтенберг: У меня обыкновенная еврейская фамилия

Продолжаем публикацию мини-отрывков из интервью Романа Трахтенберга различным СМИ.

- Роман, если бы вы не носили такую креативную фамилию, ее наверняка следовало бы придумать, - посмеялся однажды корресподент МК у Романа Трахтенберга.

Роман Трахтенберг:

— Да обыкновенная еврейская фамилия. На идише “трахтен” — “раздумья” или “прикидки”, а “берг” — “гора”. А еще по-немецки “трахт” — национальная одежда. Такие шортики на лямочках, гольфы. В сленговом варианте — прикид.

Я не стал бы связывать мою фамилию с моими личностными качествами. Я ее всегда воспринимал просто как фамилию, которую в моем роду носили из поколения в поколение в течение двух веков. Я был здорово удивлен, когда встретил еще одного Романа Трахтенберга. Оказалось, тезка и однофамилец живет в Лондоне.

