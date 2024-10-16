Роман Головченко выступил на заседании Совета глав правительств государств ШОС
Беларусь сделала обдуманный выбор в пользу членства в ШОС, обладающей созидательным потенциалом. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, выступая на заседании Совета глав правительств государств – членов организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна впервые участвует в диалоге на равных в качестве полноправного участника объединения. Премьер-министр искренне поблагодарил каждую из стран за помощь и поддержку, оказанные в ходе нашего вступления в «Шанхайскую семью».
Беларусь готова максимально активно включаться во все направления деятельности ШОС – Головченко.
Беларусь готова максимально активно включаться во все направления деятельности. Мы дополним сотрудничество в сферах экономики и безопасности, используя для этого свой транзитный, промышленный и научный потенциал. Есть у нас и опыт миротворческой деятельности и многосторонней дипломатии. Высокоразвитое сельское хозяйство, наработки в IT-сфере, компетенции в области науки, промышленности, энергетики. Список возможных направлений эффективного взаимодействия очень широк.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы вступили в ШОС в период, когда назрела необходимость ее комплексной модернизации применительно к современным геополитическим реалиям. Это связано и с растущим числом членов семьи ШОС, и с важностью обеспечения ее эффективной работы. Полагаю, что ШОС, которая создавалась в основном как платформа для взаимодействия в сфере безопасности и развития политического диалога, сейчас накопила достаточный опыт и договорно-правовую базу, позволяющие серьезно подвинуться и в практических сферах, в том числе экономической.
Глава белорусского правительства предложил сконцентрировать усилия и потенциал ШОС в нескольких направления. Это создание Банка развития и Фонда развития организации, сопряжение различных интеграционных объединений на пространстве Евразии, а также развитие общего транспортно-логистического пространства. По итогам заседания Совета глав правительств подписано 8 документов.