Роман Головченко выступил на заседании Совета глав правительств государств ШОС

Беларусь сделала обдуманный выбор в пользу членства в ШОС, обладающей созидательным потенциалом. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, выступая на заседании Совета глав правительств государств – членов организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна впервые участвует в диалоге на равных в качестве полноправного участника объединения. Премьер-министр искренне поблагодарил каждую из стран за помощь и поддержку, оказанные в ходе нашего вступления в «Шанхайскую семью».

Беларусь готова максимально активно включаться во все направления деятельности ШОС – Головченко.

Беларусь готова максимально активно включаться во все направления деятельности. Мы дополним сотрудничество в сферах экономики и безопасности, используя для этого свой транзитный, промышленный и научный потенциал. Есть у нас и опыт миротворческой деятельности и многосторонней дипломатии. Высокоразвитое сельское хозяйство, наработки в IT-сфере, компетенции в области науки, промышленности, энергетики. Список возможных направлений эффективного взаимодействия очень широк.