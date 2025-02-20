Роман Головченко с официальным визитом отправился в Уганду и Катар

Правительственная делегация во главе с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко в четверг, 20 февраля, направилась в Уганду и Катар.

Во время официальных визитов, которые продлятся с 20 по 24 февраля текущего года, запланирован ряд переговоров. Они осуществляются в рамках последовательной работы правительства по части развития взаимодействия и дальнейшего сотрудничества с государствами «дальней дуги». Так, в прошлом году Роман Головченко с официальными визитами посещал Венесуэлу, Кубу, Никарагуа, Оман, Пакистан.