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Роман Головченко с официальным визитом отправился в Уганду и Катар

20 февраля 2025 06:43
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Правительственная делегация во главе с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко в четверг, 20 февраля, направилась в Уганду и Катар.

Во время официальных визитов, которые продлятся с 20 по 24 февраля текущего года, запланирован ряд переговоров. Они осуществляются в рамках последовательной работы правительства по части развития взаимодействия и дальнейшего сотрудничества с государствами «дальней дуги». Так, в прошлом году Роман Головченко с официальными визитами посещал Венесуэлу, Кубу, Никарагуа, Оман, Пакистан.

# Роман Головченко

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