В Южной Корее создан самолет, приводимый в движение мышечной силой человека

Аппарат весом всего в 40 кг, получивший название Sky runner, имеет размах крыльев в 30 м. В ходе двух состоявшихся испытаний он пролетел расстояние в 100 и 150 м.

Дальность полета можно увеличить за счет систематической подготовки пилотов. Во время взлета и самого полета пропеллер летательного аппарата приводится в действие летчиком с помощью педалей, передает БЕЛТА.

Южная Корея стала пятой страной в мире, создавшей летательный аппарат, приводимый в движение мускульной силой человека. Наилучшее достижение принадлежит Соединенным Штатам, где подобный самолет продержался в воздухе почти четыре часа, покрыв при этом расстояние в 119 км. Созданный в Японии такой аппарат покрыл в 1983 году расстояние в 1400 м.