Как привить ребёнку любовь к чтению? Вот какие мастер-классы проводит детский писатель в Минске

Чтение играет важную роль в жизни человека. Любая книга заставляет нас думать и развивает воображение. Прививать любовь к чтению лучше с раннего детства. Уже много лет в библиотеке № 10 детский писатель Светлана Бахнова организует мероприятия и мастер-классы для дошкольников и учащихся младших классов, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

– Вы готовы слушать замечательные истории?

– Да!

– Тогда начинаем. Сегодня мы с вами отыщем самый красивый цветок. Представляете? Каждую неделю она проводит семейные чтения и «мастерилки» с малышами и их родителями.

Светлана Бахнова, автор детских книг:

Я очень давно работала воспитателем, вела много разных кружков для детей, поэтому я умею и рисовать, и вышивать, и лепить. Я всегда считала, что творчество сближает маму с ребенком. Поэтому, когда я пишу сказки, я еще предполагаю, что мама должна обязательно с малышом что-то смастерить. Тогда этот сказочный герой запоминается больше.

Мы сейчас представляем мастер-класс по сказке «Самый красивый цветок» и рисуем нетрадиционными способами рисования (воздушными шариками, губкой, палочкой, из которой обычно пьют сок). Я не ожидала, что люди будут звонить и говорить, что нравится, мы хотим продолжения. Это очень радует как писателя и говорит о том, что твое творчество популярно и востребовано.

Очень часто проходят такие встречи. Иногда даже бывает в день три раза. В детской библиотеке № 10 я провожу постоянные мастер-классы. Это все абсолютно бесплатно. Каждая встреча особенная, потому что мы делаем что-то особенное. Иногда, бывает, вырезаем, рисуем. Все в зависимости от того, какую сказку я представляю. Книга – великий помощник. Отыскать самый красивый цветок, развести тучи руками и стать волшебником. Все это ребята смогут сделать с помощью сказки.

Мария Ледник, классный руководитель 1 «Б» класса СШ № 20:

Нам очень нравится с ребятами приходить сюда. Сейчас ребята, вдохновленные работой по созданию замечательных рисунков и поделок, ждут очередной встречи с нетерпением. Самое главное для меня – это близость к книге, потому что можно послушать сказку где-то далеко, а можно увидеть писателя, услышать ее голос и приблизиться к тому, что нас каждый раз удивляет. Это могут быт простые вещи, а может быть что-то очень важное – безопасность. В игровой форме мы постигаем науку.

Мастер-классы не просто позволяют ребятам весело провести время, но и способствуют умственному развитию. Увлекательные истории о Зайке и Медвежонке помогают изучить правила дорожного движения и основы безопасности, учат беречь природу. С помощью сказок дети узнают о важности дружбы, о полезных жизненных качествах – забота, доброта и взаимопомощь. По мере прочтения историй их герои непременно становятся настоящими друзьями любому малышу. И, конечно, маленький читатель начинает им сочувствовать, сопереживать и радоваться за них.

Мария Камышникова, мама:

Мы приходим в эту библиотеку уже на протяжении полутора лет. И каждый вечер дети требуют почитать какую-то интересную историю. Мы уже фактически все наизусть выучили.

Я очень сомневалась и не знала, получится у меня или нет, но у меня получилось. Одно не очень получилось, а другое хорошо.

Я нарисовал волшебные цветы. Я рисовал губкой, шариком и трубочкой.

Мне нравится Медвежонок, потому что я такой же, как он. Потому что он любит мед, и я тоже. И никогда своих друзей он не бросит в обиду. Глаза самых маленьких светятся от радости! Вместе с главными героями они переживают приятные моменты, стараются решить трудную задачу и помочь персонажам.