Робот-помощник и универсальная ОС. Названы победители конкурса «100 идей для Беларуси»

Новости Беларуси. Технологии будущего от молодых разработчиков. Учащиеся Слуцкого государственного колледжа победили на конкурсе «100 идей для Беларуси», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Денису Котлярову – 18 лет. Программированием стал заниматься еще в школе, участвовал в республиканских и международных научных конференциях. Его главная разработка – универсальная операционная система, которая подходит для любых электронных устройств: компьютера, ноутбука, мобильного телефона и даже приставки к телевизору.

Денис Котляров, победитель конкурса «100 идея для Беларуси», ученик Слуцкого государственного колледжа:

Существует огромное количество операционных систем. Каждая компания, которая хочет выпустить какое-то устройство, она берёт ОС с компьютера и обрезает её, чтобы она создавала какой-то функционал и при этом хорошо его выполняла. Мой основной проект – моя универсальная операционная система, я её планирую не просто доработать, а её внедрить в пределах нашей республики и распространить.

В будущем юный разработчик планирует поступить в вуз и стать программистом. Второй победитель конкурса на шаг ближе к этой цели. Илья Ванькович уже выпускник, учится в столице.