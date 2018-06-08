Алиса Вокс на МТЗ: «Я готова рискнуть и прокатиться на том тракторе, который я собрала сама»
Новости Беларуси. Экс-солистка российской группы «Ленинград» 8 июня побывала на Минском тракторном с необычной целью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Во время апрельского концерт в Минске Алисе Вокс вручили сертификат на сборку самого настоящего трактора. Сегодня певице доверили все этапы сборки, начиная с установки двигателя и заканчивая прикручиванием колес. Завоевавшая славу во многом благодаря нашумевшей песне про лабутены певица увидела наш главный экспонат.
Алиса Вокс, певица:
Я готова рискнуть и прокатиться на том тракторе, который я собрала сама, потому что меня убедили, что здесь идет контроль качества на всех этапах. И даже если я где-то что-то не докрутила, обаятельно другой человек придет и докрутит.
К слову, доступ к конвейеру с тракторами имеют не только звезды. Потрудиться над сборкой легендарного «Беларуса» может любой желающий. Приятным бонусом станет сертификат, подтверждающий участие в увлекательном процессе.