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Алиса Вокс на МТЗ: «Я готова рискнуть и прокатиться на том тракторе, который я собрала сама»

08 июня 2018 20:51
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Новости Беларуси. Экс-солистка российской группы «Ленинград» 8 июня побывала на Минском тракторном с необычной целью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во время апрельского концерт в Минске Алисе Вокс вручили сертификат на сборку самого настоящего трактора. Сегодня певице доверили все этапы сборки, начиная с установки двигателя и заканчивая прикручиванием колес. Завоевавшая славу во многом благодаря нашумевшей песне про лабутены певица увидела наш главный экспонат.

Алиса Вокс на МТЗ: «Я готова рискнуть и прокатиться на том тракторе, который я собрала сама»-1

Алиса Вокс, певица:
Я готова рискнуть и прокатиться на том тракторе, который я собрала сама, потому что меня убедили, что здесь идет контроль качества на всех этапах. И даже если я где-то что-то не докрутила, обаятельно другой человек придет и докрутит.

Алиса Вокс на МТЗ: «Я готова рискнуть и прокатиться на том тракторе, который я собрала сама»-4

К слову, доступ к конвейеру с тракторами имеют не только звезды. Потрудиться над сборкой легендарного «Беларуса» может любой желающий. Приятным бонусом станет сертификат, подтверждающий участие в увлекательном процессе.

# Необычное # общество # Алиса Вокс # Фотофакт

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