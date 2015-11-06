6 ноября музей современной белорусской государственности пополнится новыми экспонатами

Сегодня, 6 ноября 2015 года, для белорусов состоится важное событие - церемония вступления в должность избранного Президента Республики Беларусь. А пока у нас есть возможность заглянуть в музей современной белорусской государственности, чтобы увидеть те экспонаты, которые связаны с церемонией вступления в должность в 2011 году.

В Музее современной белорусской государственности бережно хранится точная копия Конституции Беларуси, которая используется во время церемонии вступления в должность главы государства. К ней, кстати, может прикоснуться любой желающий, чтобы прочувствовать ее невероятную энергетику.

Ещё один ценный экспонат в музее - трибуна, за которой произносятся слова присяги. Правда, сейчас ее забрали для подготовки сегодняшней церемонии вступления в должность избранного Президента Республики Беларусь.

Музей белорусской современной белорусской государственности - настоящая сокровищница ценных экспонатов. По ним даже можно изучать современную историю Беларуси, начиная с 1994 года.

Многие раритеты спрятаны в фондах хранилища. Но около 800 из них нашли место на музейных витринах. К примеру, здесь можно увидеть полную коллекцию государственных наград нашей страны. Она состоит из 8 орденов, 7 медалей и 41 почетного звания.

А ещё здесь представлены памятные подарки Президенту - известные бренды в машиностроении, разработки в науке и здравоохранении, инновации в сфере сельского хозяйства, спортивные артефакты.

Среди последних - костюм легендарной биатлонистки Дарьи Домрачевой, теннисные ракетки Макса Мирного и Виктории Азаренко, а также комплекс наград белорусских спортсменов с Олимпийских игр. К примеру, бронзовая и золотая медали фристайлиста Алексея Гришина. А совсем недавно в музей современной белорусской государственности попал один из символов страны - самый большой флаг Республики Беларусь. Его площадь - 45х90 метров, что сравнимо с размером футбольного поля.

Сотрудники Музея современной белорусской государственности надеются, что вскоре коллекция экспонатов музея пополнится новыми памятными экземплярами. И они будут связаны с сегодняшней церемонией вступления в должность вновь избранного Президента Республики Беларусь - Александра Лукашенко.