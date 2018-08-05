Ресторатор Вадим Прокопьев рассказал, зачем самостоятельно учит персонал английскому

Для своих сотрудников, еще задолго до того, как Беларусь стала безвизово открытой, начал проводить Вадим Прокопьев. Зачастую тех знаний, с которыми приходят потенциальные сотрудники, попросту не хватает, и ресторатор нашел для себя единственно верный путь добиться нужного результата – учить персонал самостоятельно. Эдакий полезный тимбилдинг еще и отлично сказывается на прибыли.

Вадим Прокопьев, ресторатор:

Невозможно вообще в ресторанном бизнесе заработать ни одной копейки, пока вы действительно с гостем не наладите контакт. Конечно же, просто принести и отнести кофе – вам хватит трех слов и школьного запаса. Ну, так у вас будет счет за кофе. А если вы говорите на чужом языке, а еще шутите на чужом языке, то у вас будет кофе, десерт, дижестив, шампанское на следующий день, куча друзей этого гостя, которые придут именно в этот ресторан. Мы сейчас говорим не о каких-то эстетических притязаниях или культурном просвещении. Мы говорим о деньгах. Английский хорошего уровня означает деньги для ресторана и налоги для страны.