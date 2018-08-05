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Ресторатор Вадим Прокопьев рассказал, зачем самостоятельно учит персонал английскому

05 августа 2018 17:30
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Новости Беларуси. Как минимум в нескольких фешенебельных заведениях столицы рабочий день еженедельно начинается за час до открытия с курсов английского языка. Песни, скороговорки, стихи и моделирование диалогов и ситуаций, возможных в ресторане, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ресторатор Вадим Прокопьев рассказал, зачем самостоятельно учит персонал английскому-1

Для своих сотрудников, еще задолго до того, как Беларусь стала безвизово открытой, начал проводить Вадим Прокопьев. Зачастую тех знаний, с которыми приходят потенциальные сотрудники, попросту не хватает, и ресторатор нашел для себя единственно верный путь добиться нужного результата – учить персонал самостоятельно. Эдакий полезный тимбилдинг еще и отлично сказывается на прибыли.

Ресторатор Вадим Прокопьев рассказал, зачем самостоятельно учит персонал английскому-4

Вадим Прокопьев, ресторатор:
Невозможно вообще в ресторанном бизнесе заработать ни одной копейки, пока вы действительно с гостем не наладите контакт. Конечно же, просто принести и отнести кофе – вам хватит трех слов и школьного запаса. Ну, так у вас будет счет за кофе. А если вы говорите на чужом языке, а еще шутите на чужом языке, то у вас будет кофе, десерт, дижестив, шампанское на следующий день, куча друзей этого гостя, которые придут именно в этот ресторан. Мы сейчас говорим не о каких-то эстетических притязаниях или культурном просвещении. Мы говорим о деньгах. Английский хорошего уровня означает деньги для ресторана и налоги для страны.

Ресторатор Вадим Прокопьев рассказал, зачем самостоятельно учит персонал английскому-7

Бытует мнение: чтобы свободно говорить и понимать на английском, достаточно знания 3000 слов. Государство закладывает эту базу за школьной партой. Достаточного ли этого – вопрос личного выбора, требований работодателя и, разумеется, репутации.

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# Ресторан # общество # Вадим Прокопьев # Фотофакт

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