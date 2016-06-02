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Республиканский волонтерский центр открылся в Минске

02 июня 2016 06:29
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Новости Беларуси. Добро безвозмездно. У тех, кто готов помогать от всего сердца, появятся новые возможности: в Минске открылся Республиканский волонтерский центр.

К слову, добровольческое движение в Беларуси из года в год набирает популярность. Сегодня в этом благородном деле более 50 тысяч молодых людей. И это лишь те, кто числится волонтерами официально. Открывшийся центр станет ядром волонтерства: акции, круглые столы, мастер-классы и, конечно, обмен опытом.  

Именно здесь будут разрабатывать и координировать программу развития добровольческого движения в Беларуси.

Юлия Горяева, волонтер:
Хочется делать добрые дела, хочется знать, что ты просыпаешься не зря, что кто-то есть где-то, кому-то уже помог.

# общество # Волонтеры в Минске

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