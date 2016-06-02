Республиканский волонтерский центр открылся в Минске

Новости Беларуси. Добро безвозмездно. У тех, кто готов помогать от всего сердца, появятся новые возможности: в Минске открылся Республиканский волонтерский центр.
К слову, добровольческое движение в Беларуси из года в год набирает популярность. Сегодня в этом благородном деле более 50 тысяч молодых людей. И это лишь те, кто числится волонтерами официально. Открывшийся центр станет ядром волонтерства: акции, круглые столы, мастер-классы и, конечно, обмен опытом.
Именно здесь будут разрабатывать и координировать программу развития добровольческого движения в Беларуси.
Юлия Горяева, волонтер:
Хочется делать добрые дела, хочется знать, что ты просыпаешься не зря, что кто-то есть где-то, кому-то уже помог.