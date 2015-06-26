Республиканский бал выпускников вузов проходит в Минске 26 июня

Новости Беларуси. Вечер. Выпускной. Дворец Независимости. В эти минуты в Беларуси проходит Республиканский бал выпускников высших учебных заведений. Приглашение на торжество с участием президента традиционно получают только лучшие. Александр Лукашенко, в свою очередь, особо отличившихся в учебе и общественной жизни, поздравляет лично.

Начиная с этой недели Валерий уже официально специалист по проектированию аграрной техники. Еще за время учебы успел стать автором нескольких научных разработок. К примеру, системы спутниковой навигации для комбайнов. За пять лет в университете Валерий освоил не только технологии высокого полета.

Валерий Сокол, выпускник Белорусского государственного аграрного технического университета:

Была возможность поработать на земле, также были права нескольких категорий получены на трактор. Очень полезная и нужная деятельность в нашей стране и во всем мире, поэтому в дальнейшем тоже планирую этим заниматься.

Аграрная специализация сегодня одна из самых востребованных, так что с вузом, можно сказать, попал в точку. А за отличные показатели в учебе — еще и на президентский бал, где самые успешные молодые выпускники 2015 года. В их числе и Алина. О своей будущей работе выпускница Академии управления при Президенте легко смогла бы рассказать по-английски, тем более что написала и защитила диплом именно на этом языке.

Впереди — стажировка за рубежом и работа в сфере финансов. Обязательно — в Беларуси. Алина свой день уже давно планирует как настоящая бизнес-леди. И признается, с большим волнением добавила в это расписание Республиканский бал выпускников.

Алина Гракович, выпускница Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Я еще со школьных лет мечтала. Я всегда мечтала попасть на этот бал. Более того, я закончила школу со 100-балльным аттестатом, думала, может быть, после школы я смогу попасть на бал, но не получилось. Я постаралась сделать максимально возможное, старалась, училась, стремилась и мои труды были оценены по достоинству. Слава Богу, я попаду на этот бал. Мечты сбываются!

Алексей Мартиненок, СТВ:

Вечером во Дворце Независимости собрались выпускники ВУЗов из всех регионов страны. Это врачи, педагоги, инженеры, юристы, если говорить в общем, будущая элита белорусского общества.

Республиканский выпускной бал впору сравнивать со светским приемом или модным показом. Обязательный дресс-код: вечерние наряды и строгие костюмы. Многие участники волнуются, и это неудивительно: такое событие бывает только раз в жизни. Тем не менее вчерашние студенты охотно раздают интервью.

Стартовало праздничное действо с парада выпускников. Фанфары, красная ковровая дорожка. Бал начинается!

Самым долгожданным событием стало появление президента Беларуси. Александр Лукашенко традиционно принимает участие в главном выпускном вечере года, общается с молодежью. Ведь здесь собрались люди творческие и спортивные, победители научных олимпиад и конкурсов — те, кто уже завтра станут у руля экономики страны. Поэтому, в свою очередь, государство тоже не имеет права не поддержать молодых и талантливых. В Год молодежи такой посыл как никогда актуален.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Теперь для вас начинается пара хоть и не самая трудная, с моей точки зрения, но очень ответственная. Вам предстоит на практике осваивать выбранную профессию, налаживать самостоятельную жизнь. Вы имели возможность приобрести самые современные знания и полезные умения. Вы получили высшее образование. Государство заботится о том, чтобы каждому из вас было гарантировано рабочее место. А это очень важно для человека — чувствовать себя нужным. Но получение диплома – только первый шаг в становлении настоящего специалиста. Я надеюсь, вы сумеете пронести через всю жизнь искреннюю любовь к знаниям, тягу к самообразованию и уважение к своим наставникам. Год объявлен Годом молодежи. Это не случайно. Сегодня ваша роль во всех сферах жизни страны значительно возрастает. Вам строить будущее. Кто-то из выпускников выберет карьеру на производстве, кто-то посвятит себя науке, займется предпринимательством, внесет свой вклад в систему государственного управления. Мы заинтересованы в вашем успехе. Ведь энергия и целеустремленность молодых – важный ресурс в развитии государства. Ваш успех – это и наш успех.

23 преподавателя и выпускника получили благодарности от президента. Отдельные слова — в адрес педагогов, которые, по словам Александра Лукашенко, формируют будущее нации. Есть у праздника и свои традиции. Выпускники произнесли клятву верности Родине.

Уже совсем скоро молодые специалисты займут свои первые рабочие места. А пока президент пригласил всех участников бала на продолжение большого праздника. Так что самый запоминающийся выпускной вечер и сейчас в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.