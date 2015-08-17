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Республиканская акция «В центре внимания – дети!» стартует 17 августа в Беларуси

17 августа 2015 07:41
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Новости Беларуси. «В центре внимания – дети!». 17 августа в Беларуси стартует республиканская акция,  приуроченная к началу нового учебного года. В людных местах, а сегодня это магазины, где продают товары к школе, детям расскажут о пожарной безопасности и бесплатно раздадут календари с номерами телефонов экстренных служб. 

Можно будет увидеть боевую экипировку спасателя, огнетушители и автономные пожарные извещатели. Такая акция должна еще раз напомнить о проблеме травматизма и гибели детей, которые остаются без присмотра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Акции

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