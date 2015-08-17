Республиканская акция «В центре внимания – дети!» стартует 17 августа в Беларуси

Новости Беларуси. «В центре внимания – дети!». 17 августа в Беларуси стартует республиканская акция, приуроченная к началу нового учебного года. В людных местах, а сегодня это магазины, где продают товары к школе, детям расскажут о пожарной безопасности и бесплатно раздадут календари с номерами телефонов экстренных служб.

Можно будет увидеть боевую экипировку спасателя, огнетушители и автономные пожарные извещатели. Такая акция должна еще раз напомнить о проблеме травматизма и гибели детей, которые остаются без присмотра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.