Решат ли детские сады семейного типа проблему очередей в дошкольные учреждения Беларуси?

Новости Беларуси. Демографическая задача - народное умножение. Но пример становится сложным выражением, когда спустя несколько лет после появления маленького белоруса приходится приумноженное делить на количество детских садов. Да и щепетильные родители для своих «цветов жизни» привередливо подыскивают сады, на их взгляд, получше. И здесь чиновники от образования, лавируя между запросами и возможностями, ищут и находят вполне неординарные решения.

Небольшой агрогородок Слобода. Обычная сельская многоэтажка. Уже несколько месяцев одна из квартир превратилась в официальный детский сад на дому.

Хоть детсадовский статус появился недавно, малышей в этой квартире всегда было много.

Анастасия Волкова, дочь Светланы Воеводкиной:

Мне понравилась эта идея мамы, когда она это собралась делать, мне все равно, одним больше малышом, одним меньше, нас много, привычно.

Светлана Константиновна - многодетная мама, у нее 6 детей, а теперь по совместительству еще и воспитатель. Новую профессию и осваивать особо не приходиться: материнский опыт плюс педагогическое образование — учитель старших классов.

Это Полина, ей 4 года. Каждое утро ее приводят сюда родители. Кстати, Светлане Константиновне она приходится еще и племянницей. Потому с двоюродной сестренкой 4-летняя София и 2-летний Тимур в маленькой семейной группе привычнее.

Учреждение на дому работает с 9 до 16. На музыку, физкультуру и обед малыши ходят в обычный детский сад, а спят и играют уже дома.

Светлана Воеводкина, воспитатель семейного детского сада:

Нам удобно, что дети всегда находятся под присмотром мамы, мама всегда может и приласкать и пожалеть. Мы планируем расширяться. Пока по одному будем прибавлять, а там будем смотреть, как будем справляться.

Пока к «пилотному» проекту такого учреждения присматриваются и специалисты, и организаторы. Но желающие пополнить мини-группу уже есть. Вообще, на Минщине действуют 4 таких садика.

Вера Грибковская, специалист управления образования Миноблисполкома:

Это в какой-то мере решает проблему очередности, это очень хорошая помощь детям и родителям, дети адаптируются к условиям детского сада в домашних условиях.

Изначально «домашний» формат предназначался для сельской местности, где строить сады нерентабельно, потому что воспитанников может быть всего несколько. Но мини-сады пришлись по вкусу и взыскательным родителям из столицы, которые хотят, чтобы их кроха не ощущал контраста между домом и детским учреждением, как говорится, чтобы в песочницы делить игрушки не приходилось.

На такого потребителя рассчитаны частные центры. В столице таких с десяток. Как правило, в группе по 10 человек, индивидуальное меню, хоть вегетарианское. Правда, на мамины требования у таких садов свой счет. В месяц удовольствие обходится примерно в 500 долларов. Главное требование родителей — квалифицированный и внимательный педагог. Страшные истории про воспитателей всегда водились. Более 40% воспитателей не имеют профильного образования, а «амбразуру» закрывают пенсионеры, студенты и мамы.

Людмила Воронецкая, декан факультета дошкольного образования БГПУ им. М. Танка:

Наши выпускники сразу выделяются из тех, кто не имеет дошкольного образования, это и методика, которая используется, и общение с детьми. А любой родитель мечтает, чтобы с их ребенком занимался специалист.

«Кадровый голод» утоляют на единственном в Беларуси факультете дошкольного образования. Набор здесь ежегодно увеличивается.

Людмила Воронецкая, декан факультета дошкольного образования БГПУ им. М. Танка:

Эта профессия никогда не была осыпана золотом, здесь работают альтруисты, профессионалы, которым интересна работа, ребенок, берешь ты его в руки с детства самого и ведешь его 6 лет, общаешься, видишь, как он развивается, как происходит формирование личности.

Несмотря на то, что ответственность и зарплата у воспитателей несоизмеримы, в профессию все-таки идут молодые люди. Выпускник Антон Кудин -- обладатель черного пояса тхэквондо, будущий физрук, отправится на работу в ясли-сад Минска.

Антон Кудин, выпускник факультета дошкольного образования БГПУ им. М. Танка:

Очень мало мужчин идут мужчин на такую работу, хотя она очень важна для воспитания будущих мужчин. Я хочу открыть свой клуб по тхэквандо, со своими детьми в детском саду буду натаскивать на этот вид спорта.

Существует такое понятие, как педагог от Бога. Такие люди не гоняться за длинным рублем, без пафоса, их богатство — дети.

Единственный в стране «усатый нянь» живет и работает в Пинске. Усов, Игорь Жилевич не носит, а вот с детьми ладит. Дипломированный педагог выпустил уже не одно поколение детсадовцев. И за это время он ни разу не пожалел, что занимается, на первый взгляд, не мужским делом. В свое время воспитатель отслужил срочную в погранвойсках, камуфлированное прошлое помогает держать дисциплину в группе на высоте. По стойке смирно малыши, конечно, не ходят, зато четко знают: устав детсада нарушать нельзя.

Мальчишки ходят за ним ходят хвостом. Строят машины и конструируют корабли. Кто, как ни мужчина, научит парней быть джентльменами. Вместе с напарницей Игорь Владимирович для воспитанников, как вторые мама и папа. Участие воспитателей обоих полов тут только на пользу. У детей закладывают основы поведения мужчины и женщины в семье и обществе.

Наталья Махарович:

Я работаю бухгалтером, поэтому бывают такие моменты, что приходишь домой и в 9 и в 10, очень удобно, что идешь с работы в девять – забежал в сад, забрал.

Сегодня близняшки Арина и Даша придут домой раньше. Мама управилась на работе быстрее. Но если дел невпроворот, Наталья может быть спокойна: забег на время «успеет-неуспеет» за детьми отменяется. Сад работает круглосуточно.

Вообще, это городской садик для детей с нарушением зрения, сюда приезжают ребята со всего города и иногда родители попросту не успевают примчаться с другого конца столицы вовремя.

Анастасия Гайтюкевич:

У нас с мужем своя фирма, поэтому нам очень часто приходится работать достаточно долго. На ночь мы, конечно, не оставляли пока ни разу, но часов в 9 – начале 10 иногда забирали. Это очень удобно, потому что ни в каких садиках такого нет. Если вдруг куда-то поехать нужно будет оставим и на ночь. Помочь некому, бабушек-дедушек рядом.

Такой сад и палочка-выручалочка для родителей со скользящим графиком работы. Маме не приходится ломать голову, с кем оставить чадо, если ей в ночную смену или командировку.

Дневной воспитательный пост сменяет ночной караул. Сегодня в продленке остались всего две девочки. Обычно компания по больше. Маленькая Лена скучает без друга Вани. Его мама — лифтер и у нее сегодня выходной, а значит, однокашник ночует дома.

Легкий ужин, вечерние игры, прогулка и сказка на ночь. Почти как дома.

Роза Борисовна на воспитательном посту всю ночь, пока дети спят, она не смыкает глаз. Не положено.

Роза Карпович, воспитатель детского сада № 19 Минска:

В 7 часов принимаем детей у дневного воспитателя и продолжаем плавно работать... У родителей разные графики, планы... они с утра предупреждают, что они ночуют.

Круглосуточные сады сейчас на пике популярности в Беларуси. В Минске такие группы есть в каждом районе. Выходит, проблемы отцов и детей решаются разными способами. В Гомеле, к примеру, скоро появятся мини-детские сады на первых этажах новостроек. Такой детский сад, не выходя из дома, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.