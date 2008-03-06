Систему работы "Белбыта" нужно усовершенствовать

Об этом заявили сегодня специалисты Госконтроля. Проверка бытовых учреждений Гродненской области принесла неутешительные результаты. Миллиарды рублей господдержки использовались не по назначению, многие отделы проката превратились в склады испорченной бытовой техники. Сейчас доклад по результатам проверки готовятся представить главе государства. Чтобы избежать нарушений в будущем, Госконтроль предлагает изучить спрос на услуги на селе и, возможно, пересмотреть их перечень.