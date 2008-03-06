Прямой эфир

Систему работы "Белбыта" нужно усовершенствовать

06 марта 2008 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом заявили сегодня специалисты Госконтроля. Проверка бытовых учреждений Гродненской области принесла неутешительные результаты. Миллиарды рублей господдержки использовались не по назначению, многие отделы проката превратились в склады испорченной бытовой техники. Сейчас доклад по результатам проверки готовятся представить главе государства. Чтобы избежать нарушений в будущем, Госконтроль предлагает изучить спрос на услуги на селе и, возможно, пересмотреть их перечень.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
06 марта 2008 17:49

Высокая награда за высокое призвание

06 марта 2008 17:49

Государственными наградами отмечены 24 сотрудницы пограничного ведомства

06 марта 2008 17:48

Вечер женщин