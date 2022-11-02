Ремонт путепроводов на улице Железнодорожной и проспекте Жукова завершён на 95%

Работа на путепроводе на проспекте Жукова еще продолжается. Здесь сооружение укрепили и расширили до четырех пролетов. Было увеличено и количество балок, благодаря чему мостовое сооружение стало шире и надежнее.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

Два путепровода, в принципе, закончены на 95-98%. Все находится на финише. Путепровод «Минск-Товарный», мы уже приступили к асфальтированию покрытия, на улице Железнодорожной движение под путепроводом открыто в полном объеме без всякого рода ограничения, а по самому путепроводу выходим на финишную прямую, осталось замонолитить плиту, сделать гидроизоляцию и положить все конструктивы дорожной одежды. Все это планируется сделать в очень короткие сроки, чтобы к сезону неблагоприятных погодных условий все это дело закончить.