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Ремонт путепроводов на улице Железнодорожной и проспекте Жукова завершён на 95%

02 ноября 2022 13:47
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Новости Беларуси. Движение на улице Железнодорожной под реконструируемым мостом уже возобновили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ремонт путепроводов на улице Железнодорожной и проспекте Жукова завершён на 95%-1

Работа на путепроводе на проспекте Жукова еще продолжается. Здесь сооружение укрепили и расширили до четырех пролетов. Было увеличено и количество балок, благодаря чему мостовое сооружение стало шире и надежнее.

Ремонт путепроводов на улице Железнодорожной и проспекте Жукова завершён на 95%-4

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Два путепровода, в принципе, закончены на 95-98%. Все находится на финише. Путепровод «Минск-Товарный», мы уже приступили к асфальтированию покрытия, на улице Железнодорожной движение под путепроводом открыто в полном объеме без всякого рода ограничения, а по самому путепроводу выходим на финишную прямую, осталось замонолитить плиту, сделать гидроизоляцию и положить все конструктивы дорожной одежды. Все это планируется сделать в очень короткие сроки, чтобы к сезону неблагоприятных погодных условий все это дело закончить.

Ремонт путепроводов на улице Железнодорожной и проспекте Жукова завершён на 95%-7

Сейчас активно занимаются благоустройством близлежащей территории. В пешеходной зоне уже укладывают новую плитку, в проекте и обустройство велодорожки.

# Дорожное движение # общество # Сергей Панев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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