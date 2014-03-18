Новости мира. Реликвии, бывшие с Наполеоном в его последние дни, продадут 23 марта с аукциона во Франции. Почти 200 лет, с момента его смерти, этих вещей практически не касались. Аукционному дому их передала девяностолетняя жительница корсиканской деревни.

Женщина унаследовала исторические ценности от своей родственницы, которая когда-то вышла замуж за служившего Наполеону кавалериста. Он собрал эти вещи после смерти императора на острове Святой Елены. Теперь на торгах предстанут - трость из слоновой кости, прядь волос, платки, рубашка, в которой Наполеон скончался, а также земля с его могилы в стеклянной бутылке. Несмотря на то, что эти реликвии несут печать трагичности, коллекционеры всё равно заинтересованы в их приобретении.

Прядь волос Наполеона, предположительно, продадут по цене от 4 до 6 тысяч евро, а носовые платки ориентировочно будут стоить от 8 до 10 тысяч, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.