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Ректор Белорусской академии музыки: «Я со своими ребятами разговариваю всерьёз об опасности этого процесса»

07 сентября 2020 17:06
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Новости Беларуси. Нередко на улицах Минска можно видеть студентов белорусских вузов. Их активно призывают высказывать свою гражданскую позицию, часто жертвуя учебным процессом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкнулись с такой проблемой и в Белорусской государственной академии музыки. У нас в гостях ее ректор Екатерина Дулова.

Ректор Белорусской академии музыки: «Я со своими ребятами разговариваю всерьёз об опасности этого процесса»-1

Евгений Поболовец, СТВ:
События последних дней, недель в Беларуси накладывают определенный отпечаток. Учебный процесс в Академии музыки проходит как обычно или есть какие-то определенные ограничения?

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:
Конечно, идет обычный образовательный процесс. Единственные корректировки, которые сегодня действительно существуют, связаны все-таки с рекомендациями Министерства образования, Министерства здравоохранения по санитарно-эпидемической ситуации. Все остальные процессы – если имеете в виду действительно то, что происходит сегодня в стране – то сказать о том, что это оказывает прямое воздействие – я бы не взялась об этом говорить.

Евгений Поболовец:
Оппозиция пытается активно вовлекать молодежь в протесты. Коснулось ли это ваших студентов?

Я не знаю случаев, когда музыкант, композитор, исполнитель выходил на улицу с протестами

Ректор Белорусской академии музыки: «Я со своими ребятами разговариваю всерьёз об опасности этого процесса»-4

Екатерина Дулова:
Творческие люди, они, как мне кажется, более всего подвержены в силу очень такой подвижной психики и вообще фантазии, воображения – это свойственно творческому человеку: вообще быть в новых эмоциях и так далее. Может быть, это такой поверхностный взгляд. Безусловно, есть студенты, которые выражают свою гражданскую позицию, достаточно активно ее выражают, пытаются рассуждать в новых категориях, и отвергать это было бы сегодня бессмысленно.

Еще один нюанс, о котором я говорила со студентами – вообще в истории музыки я не знаю случаев, когда музыкант, композитор, исполнитель выходил на улицу с протестами. Скорее, протест выражался в каких-то художнических порывах: возникали революционные сочинения, сочинения на волне там каких-то протестов – было такое. Но о том, чтобы быть сегодня на улице... Я со своими ребятами разговариваю всерьез об опасности этого процесса. Во всех смыслах, и прежде всего для профессии, для профессии музыканта. Потому что она столь сложна, она столь многопланова, что выходить из нее сиюминутно и не быть в ней, не развиваться, не погружаться в музыку – это невосполнимый потом момент в образовании.

Евгений Поболовец:
Какие перспективы в развитии Академии музыки вы видите сегодня?

Перспективы будут появляться по мере поступления надобности в тех или иных специалистах

Екатерина Дулова:
Прежде всего это будет связано с тем, что появится в нашем Кодексе об образовании, который даст нам целый ряд необходимых в художественном образовании дополнений. Я бы сказала свобод, которые нужны в этой сфере образования. Речь идет в честности о том, что у нас и сроки образования сегодня, в принципе, довольно специфические. Если иметь в виду тот же Болонский процесс – у нас не четыре года на первой ступени обучения, а все-таки пять лет. То есть это традиции, которые заложены. И вообще, я может быть скажу крамолу, но это мое глубокое убеждение: чем больше учишься музыке, тем лучше. Затем, конечно, есть перспективные направления, которые мне бы очень хотелось, чтобы у нас появились, осмысливались. И новые, в том числе с освоением и целого ряда музыкальных инструментов, новых принципов обучения в области электронной музыки, композиции прежде всего, связанные с музыкальным театром. То есть, я бы сказала, что перспективы будут появляться по мере поступления и надобности в тех или иных специалистах. А жизнь, она диктует.

Ректор Белорусской академии музыки: «Я со своими ребятами разговариваю всерьёз об опасности этого процесса»-7

Евгений Поболовец:
Есть в обществе такое устоявшееся мнение, что белорусская эстрада, может быть, белорусская музыка находится не на совсем хорошем уровне развития. Особенно если сравнивать с американской, европейской, даже с российской. Во-первых, согласны ли вы с такой оценкой, и во-вторых, за счет чего вы видите резервы для того, чтобы у нас уровень серьезно повышать?

Если двигаться в этом направлении, а оно касается просто общей культуры профессии, то у нас будет значительно успешнее

Екатерина Дулова:
Если мы говорим и вы сравниваете европейский или американский подходы, то там, безусловно, есть ставка не только на публику – мы прекрасно понимаем, что это тоже важно, все должно быть востребовано – но и на то, каков ты есть буквально в своих профессиональных основаниях. Какой у тебя голос, как ты движешься, вообще как ты одет, как ты выглядишь, что ты говоришь.

Евгений Поболовец:
Нет мелочей.

Ректор Белорусской академии музыки: «Я со своими ребятами разговариваю всерьёз об опасности этого процесса»-10

Екатерина Дулова:
Нет. Их просто не может быть. Это касается и академического музыканта в первую очередь. Но в эстраде это настолько вопиюще в ряде случаев, что кажется: ну ведь можно это поправить и можно скорректировать. Вот мне кажется, если двигаться в этом направлении, а оно касается просто общей культуры профессии, то у нас будет значительно успешнее.

# Образование в Беларуси # общество # Евгений Поболовец # Екатерина Дулова # Фотофакт

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