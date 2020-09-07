Ректор Белорусской академии музыки: «Я со своими ребятами разговариваю всерьёз об опасности этого процесса»

Новости Беларуси. Нередко на улицах Минска можно видеть студентов белорусских вузов. Их активно призывают высказывать свою гражданскую позицию, часто жертвуя учебным процессом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столкнулись с такой проблемой и в Белорусской государственной академии музыки. У нас в гостях ее ректор Екатерина Дулова.

Евгений Поболовец, СТВ:

События последних дней, недель в Беларуси накладывают определенный отпечаток. Учебный процесс в Академии музыки проходит как обычно или есть какие-то определенные ограничения? Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:

Конечно, идет обычный образовательный процесс. Единственные корректировки, которые сегодня действительно существуют, связаны все-таки с рекомендациями Министерства образования, Министерства здравоохранения по санитарно-эпидемической ситуации. Все остальные процессы – если имеете в виду действительно то, что происходит сегодня в стране – то сказать о том, что это оказывает прямое воздействие – я бы не взялась об этом говорить. Евгений Поболовец:

Оппозиция пытается активно вовлекать молодежь в протесты. Коснулось ли это ваших студентов? Я не знаю случаев, когда музыкант, композитор, исполнитель выходил на улицу с протестами

Екатерина Дулова:

Творческие люди, они, как мне кажется, более всего подвержены в силу очень такой подвижной психики и вообще фантазии, воображения – это свойственно творческому человеку: вообще быть в новых эмоциях и так далее. Может быть, это такой поверхностный взгляд. Безусловно, есть студенты, которые выражают свою гражданскую позицию, достаточно активно ее выражают, пытаются рассуждать в новых категориях, и отвергать это было бы сегодня бессмысленно. Еще один нюанс, о котором я говорила со студентами – вообще в истории музыки я не знаю случаев, когда музыкант, композитор, исполнитель выходил на улицу с протестами. Скорее, протест выражался в каких-то художнических порывах: возникали революционные сочинения, сочинения на волне там каких-то протестов – было такое. Но о том, чтобы быть сегодня на улице... Я со своими ребятами разговариваю всерьез об опасности этого процесса. Во всех смыслах, и прежде всего для профессии, для профессии музыканта. Потому что она столь сложна, она столь многопланова, что выходить из нее сиюминутно и не быть в ней, не развиваться, не погружаться в музыку – это невосполнимый потом момент в образовании. Евгений Поболовец:

Какие перспективы в развитии Академии музыки вы видите сегодня? Перспективы будут появляться по мере поступления надобности в тех или иных специалистах Екатерина Дулова:

Прежде всего это будет связано с тем, что появится в нашем Кодексе об образовании, который даст нам целый ряд необходимых в художественном образовании дополнений. Я бы сказала свобод, которые нужны в этой сфере образования. Речь идет в честности о том, что у нас и сроки образования сегодня, в принципе, довольно специфические. Если иметь в виду тот же Болонский процесс – у нас не четыре года на первой ступени обучения, а все-таки пять лет. То есть это традиции, которые заложены. И вообще, я может быть скажу крамолу, но это мое глубокое убеждение: чем больше учишься музыке, тем лучше. Затем, конечно, есть перспективные направления, которые мне бы очень хотелось, чтобы у нас появились, осмысливались. И новые, в том числе с освоением и целого ряда музыкальных инструментов, новых принципов обучения в области электронной музыки, композиции прежде всего, связанные с музыкальным театром. То есть, я бы сказала, что перспективы будут появляться по мере поступления и надобности в тех или иных специалистах. А жизнь, она диктует.

Евгений Поболовец:

Есть в обществе такое устоявшееся мнение, что белорусская эстрада, может быть, белорусская музыка находится не на совсем хорошем уровне развития. Особенно если сравнивать с американской, европейской, даже с российской. Во-первых, согласны ли вы с такой оценкой, и во-вторых, за счет чего вы видите резервы для того, чтобы у нас уровень серьезно повышать? Если двигаться в этом направлении, а оно касается просто общей культуры профессии, то у нас будет значительно успешнее Екатерина Дулова:

Если мы говорим и вы сравниваете европейский или американский подходы, то там, безусловно, есть ставка не только на публику – мы прекрасно понимаем, что это тоже важно, все должно быть востребовано – но и на то, каков ты есть буквально в своих профессиональных основаниях. Какой у тебя голос, как ты движешься, вообще как ты одет, как ты выглядишь, что ты говоришь. Евгений Поболовец:

Нет мелочей.