Рекорды урожайности, герои жатвы и самый красивый каравай: как отметили «Дожинки-2017» в Гродненской области

Новости Беларуси. Героев жатвы чествовали сегодня в Гродненской области. Региональные Дожинки принял город Свислочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом году аграрии собрали рекордный урожай. И сегодня заслуженные награды получили не только лидеры уборочной, но и сам город. К празднику районный центр заметно похорошел. Галина Буро разделила радость вместе с аграриями.

Галина Буро, СТВ:

4 месяца упорного труда, тысячи гектаров убранных полей, рекордный урожай зерна, рапса, картофеля и свёклы. А главное, люди, которые всё это прошли, всё это смогли. И с горкой наполнили продовольствием закрома страны. Вот они – герои уборочной компании. Этот праздник в их честь.

Сегодня никакой униформы. Это тот день, когда с чистой совестью можно отдохнуть от трудных, но всё же романтичных полевых будней. Аграрии с гордостью несут снопы из колосьев. Белорусские костюмы и полутораметровый каравай из муки нового урожая, как знак уважения многовековому обряду земледелия – окончанию жатвы.

Улицы Свислочи превратились в один большой гостиный двор. На дожинки съехались аграрии из всего района. Какой район самый гостеприимный – определить сложно.

И тут же гостям праздника предлагали самим выбрать самый красивый и увесистый каравай области.

Юлия Яскулт, житель Гродно:

Очень красивые торты, пироги. Прям шедевры какие-то. Молодцы. Главное, что творчество на каждом подворье было слышно и видно.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:

Мы в этом году получили тот урожай, который нам необходим и для обеспечения продовольственной безопасности, и в том числе для того, чтобы обеспечить зимовку всего нашего животноводства.

А между тем на сцене те, кто ежедневно добавляли вес белорусскому караваю. Олег Бондаревич в этом году на своём комбайне впервые в жизни намолотил более трёх тысяч тонн зерна – он лучший в области.

Олег Бондаревич, старший комбайнер СПК имени Деньщикова:

Прошли на одном дыхании, ничего трудного не было. Благо комбайн не подвёл. Нравится, не спорю. Хлеб убирать всегда хорошо. Это приятное ощущение.

К празднику готовился весь район. А сам город к дожинкам заметно преобразился. Ремонт дорог, реконструкция Дворца культуры и утраченной достопримечательности – графского шпиля.