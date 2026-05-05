Лукашенко – правительству: настораживает поток обращений за льготами и «коврижками»

Во Дворце Независимости – широкий круг ответственных лиц – от премьер-министра Беларуси до руководителей предприятий. Первым вопросом стало развитие цементной отрасли. Правительство внесло проект указа о реструктуризации задолженности предприятий сектора. При этом еще в 2012-13-м годах в Беларуси провели масштабную модернизацию цементных заводов, вложив в нее более миллиарда долларов. Как было отмечено, это позволило увеличить загрузку мощностей и нарастить объемы производства. Однако тема долговой нагрузки для отрасли остается актуальной. Решения о реструктуризации уже принимались ранее, а погашение задолженности было рассчитано на длительный срок – вплоть до 2049 года. Теперь к этому вопросу вновь возвращаются.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность в белорусские рубли и ускорить темпы погашения с 29-го на 26-й год. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили – идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40 % ниже, чем внутри страны. То есть, вы своим людям продаете наполовину цемент дороже, половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать.

Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Откровенно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и «коврижками». Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Генрихович, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику: вот это дадим, это дадим. Это ж понятно – курсовые разницы и прочее. Взял предприятие директор конкретный, вы это знаете – иди и работай, упирайся. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно надо там кому-то помочь, списать… Может, кому-то и надо помочь, если это надо государству.