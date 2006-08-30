Реклама: "за" и "против", воздержавшихся нет

С таким лейтмотивом в белорусском парламенте прошло заседание <круглого> стола, где обсуждался проект закона "О рекламе". Особо бурные дебаты вызвала реклама пива. И хотя пивной "путч" не произошёл, разработчики проекта и их оппоненты серьёзно полемизировали.

В отличие от действующего закона "О рекламе", новый документ содержит ряд существенных новаций. Например, продолжительность рекламной паузы на телевидении не должна превышать четырех минут, а длительность самой рекламы - 20% времени в течение часа. Новый законопроект содержит также ряд других норм, регулирующих процесс в рекламной области.

Предлагается полностью исключить наружную рекламу алкогольной, слабоалкогольной и табачной продукции. Реклама пива на телевидении будет ограничена с 7 часов утра до 22.00.

По мнению оппонентов разработчиков проекта, такие ограничения приведут к тому, что реально работать на рекламном рынке будут только три-четыре крупных отечественных производителя пива, а путь вверх остальным, - мелким пивным брэндам, - в случае принятия этого закона, будет закрыт.

В свою очередь парламентарии считают, что у рекламодателей и распространителей рекламы будет время, чтобы <раскрутить> свои торговые марки.