Река, которая объединяет

Трёхдневным совместным сплавом по Западному Бугу на байдарках и каноэ открылась новое направление в добрососедских отношениях между приграничными районами Брестской области и Подлясского воеводства Польши.

Около 20 команд и более 40 участников. Возраст не ограничен, самому старшему 60 лет, а самому младшему 14. Высокие перекаты, и крутые повороты. Именно таким был первый международный сплав по Бугу.

Культурный обмен и совместные образовательные проекты действуют уже больше года и хорошо себя зарекомендовали. Самое время переходить к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству. Двухсторонним региональным взаимодействием Польши и Беларуси уже заинтересовалась и Украина. Для привлечения западноевропейских туристов водный маршрут по Бугу, планируется увеличить в несколько раз. Начинаться он будет на территории нашей южной соседки, затем сплав пройдёт по Брестской области и завершится в Польше.

Международный водный маршрут с этого момента станет традиционным для туристов обеих стран.