Мечты столичных цветоводов обретают реальные очертания

В Минске будут построены энергосберегающие теплицы для выращивания цветочной рассады. Проект уже разработан.

Как и на чем экономить? На столичном предприятии "Цветы столицы" об этом сегодня думают всерьез. От тепло- и энергопотребления зависит себестоимость продукции, а значит и ее конкурентоспособность. Первый шаг к бережливости - модернизация оборудования. Провели профилактику всех систем отопления, на более новые заменили нагревательные установки. Еще одно ноу-хау - система автоматизированного включения подсветки. Это и сэкономить электроэнергию помогает, и климат в теплицах улучшит. Позаботились и об утеплении помещений.

С этого года на предприятии начинается масштабная реконструкция. В ближайших планах - два гектара теплиц для выращивания роз, бытовые помещения и новая автономная котельная. Первые 20 миллиардов рублей на обновление уже выделены. Дело за их освоением. Реконструкция, говорят специалисты, позволит существенно увеличить мощность теплиц и ассортимент продукции.

Сейчас на предприятии выращивается около 2,5 миллионов рассады. Вся она с успехом реализуется. В следующем году специалисты готовы увеличить количество выращенных растений примерно на 200 тысяч штук. Все для того, чтобы Минск получил достойный цветочный наряд.