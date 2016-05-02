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Регистрация абитуриентов на централизованное тестирование 2 мая началась в Беларуси

02 мая 2016 12:41
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Новости Беларуси. Регистрация абитуриентов на централизованное тестирование 2 мая началась в Беларуси. Прием документов будет вестись вплоть до 1 июня, а уже 13 будущих студентов ждет первое испытание – тестирование по белорусскому языку.

Впервые в 2016 году оплату за оформление документов для участия в ЦТ можно произвести через расчетную систему ЕРИП. 21 тысячу рублей стоит регистрация на один предмет. Как и в 2015 году, абитуриент может прийти в пункт регистрации в одном городе, но оформиться для сдачи ЦТ в других городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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