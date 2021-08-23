Вадим Гигин о форуме «Беларусь адзіная»: это не разговор для разговора. Эта информация – повод к действию

Новости Беларуси. Политическая и экономическая трансформация Беларуси и предстоящий конституционный референдум. Эти и другие вопросы 23 августа обсуждали в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошел региональный форум, посвященный Году народного единства, «Беларусь адзіная».

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Инициатива этой акции «Беларусь адзіная» исходит от самих людей, от самих регионов. Они попросили, говорят: приедьте к нам, давайте разговаривать. И я думаю, что это только начало. Мы объезжаем сейчас в основном областные города, хотя не только. Буквально разговор не заканчивается в самой аудитории, останавливают в коридорах. Мы в это воскресенье, в эти выходные просто с людьми встречались, которые попросили об этом. И это не разговор для разговора. Люди получают новую информацию. И эта информация – повод к действию.

Главная цель такого диалога – консолидация общества, сплоченность белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны.

Игорь Юшко, директор Ильянской средней школы имени А. А. Гримотя Вилейского района:

Нужно решать проблемы, нужно их обозначать, нужно предлагать, искать пути решения. Порой мы пытаемся высказывать что-то громогласно, публично, не всегда корректно, но решение приходит в диалоге. Я надеюсь, что этот диалог уже проходит и будет результат этого диалога.

Инна Карпец, первый секретарь Молодечненской районной организации БРСМ:

Только вместе, только объединив все усилия, основные какие-то посылы на перспективное развитие, мы можем ожидать такое плодотворное развитие нашей страны. Только объединив, только вместе.