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Береговая охрана США больше не считает свастику символом ненависти – WP

21 ноября 2025 08:57
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Береговая охрана США больше не считает свастику символом ненависти – WP-0

Служба береговой охраны США изменила свои правила классификации символов: с 15 декабря свастики и другие нацистские эмблемы больше не считаются символами ненависти, а лишь знаками, которые могут спровоцировать раздор. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

В эту же группу попали флаг Конфедерации и петли, ассоциируемые с историей расовой дискриминации.

В то же время использовать флаг Конфедерации по-прежнему запрещено, за исключением музеев и художественных выставок. Представитель департамента, подчиненного Министерству внутренней безопасности, отказался от комментариев.

Фото: pixabay

# Международная политика

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