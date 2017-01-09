Буквально за пару минут подморозил два пальца: 31 человек получил обморожение только в Минске

Новости Беларуси. Сильный мороз продержится в Беларуси еще, как минимум, сутки. Начиная с середины недели, температура постепенно будет возвращаться к привычным отметкам.

Но на смену аномальным холодам в страну идут сильные метели.

На ближайшие сутки синоптики еще прогнозируют до -24ºС. На многих трассах из-за гололедицы ограничен скоростной режим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вспоминая, как с ним поигрался мороз, Артем будто про себя читает рассказы ценителя юмора Зощенко.

Говорит: не пил, не спал и даже не сидел в сугробе – всего лишь вышел в магазин в соседний дом.

Артем Парфененко:

Мне ходьбы до магазина – 5 минут. Забыл дома перчатки, пошел в магазин, из магазина шел, нес пакеты в руках. Пришел домой – тоже пару часов прошло, начали вскакивать пузыри на пальцах. И боль.

Теперь с варежками не расстается, но уже в больничной палате и Вячеслав Давидович. История похожа: мороз почти мгновенно крепко пожал руку.

Вячеслав Давидович:

Машину чистил. Буквально за пару минут подморозил два пальца. Как так? Человек, который объездил половину шарика, в том числе и по горам. И как-то так в Минске, недалеко от дома, умудрился словить обморожение.

Дмитрий Мазолевский, комбустиолог-хирург клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Кто-то уронил ключи, голыми руками искал их в снегу. Кто-то злоупотребил алкоголем и уснул в сугробе. Таких тоже хватает. Может быть, таких даже большинство, к сожалению.

31 человек попал в больницу с обморожением только в Минске. А в Щучинском районе на дороге насмерть замерз мужчина.

Кстати, о дорогах. Из-за гололеда на отдельных участках трасс снижен скоростной режим.

Олег Тюрин, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома:

При температуре ниже -10ºС песчано-соляная смесь не эффективна. Она не работает, соль не растапливает лед. И поэтому на некоторых участках дорог остается опасность гололеда.

Зато энергетики не снижали скоростей устранения последствий сурового минуса. Нынешней ночью электроснабжение было нарушено в 76 населенных пунктах.

Пик отключений пришелся на Логойский и Гродненский районы.

Александр Мальков, начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго»:

Все появляющиеся нарушения снабжения оперативно устранялись за время от 5 минут до 1,5 часов. Основное оборудование – выключатели, трансформаторы – для нашего климата рассчитаны для работы при -40ºС.

А вот здесь нет никаких проблем с энергией. Пока кто-то не хочет быть с морозом на короткой руке и отчаянно кутается, чтобы не прочувствовать отрицательное дыхание зимы, самые юные белорусы видят в минусе только плюсы.

Анастасия Гончарик, заведующая ГУО «Ясли-сад № 8 Минска»:

Детям становится так жарко, что они пытаются даже снять капюшоны. Мы их одеваем, а они их все равно снимают.