От медиков до предпринимателей – массовые акции протеста второй день продолжаются в Польше

Массовые акции протеста уже два дня походят в Польше. От Вроцлава до Варшавы жители требуют от властей прекратить эксперименты над их идентичностью, здоровьем и кошельками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 21 ноября у здания ратуши во Вроцлаве жители выступают против планов вернуть Грюнвальдскому мосту довоенное немецкое название. Жители напомнили властям, что прошлое название было дано в 1933 году Гитлером и воспринимается теперь как оскорбление. Петицию против изменений уже подписали тысячи.

Роберт Бонкевич, праворадикальный активист (Польша):

Мы имеем дело с масштабной операцией, целью которой является вытеснение польского духа с этих территорий. Это название отсылает к прусским имперским традициям, и его возвращение – ужасающий факт. Тем временем в Варшаве у здания Сейма накануне протестовали предприниматели. Они заявили о провале правительственной программы «Чистый воздух». Фирмы выполняли работы по замене старых печей в домах бедных поляков. Однако власти прекратили финансирование и предприниматели не получили выплаты.

Закон начинает действовать задним числом и миллионы людей оказались заложниками этой ситуации. Некомпетентность чиновников из Национального фонда охраны окружающей среды привели к параличу программы. Ни один представитель власти даже не вышел к нам, чтобы выслушать требования. Недовольства высказывают и польские медики. Они выступают против решения властей объединить скорую помощь с больницами, у которых долги до 700 млн злотых. Фельдшеры заявляют, что накопили 70 млн собственных средств на развитие, а после объединения эти деньги растворятся в чужих задолженностях.