Реформа стабфондов: белорусам обещают фиксированные цены на борщевой набор

В прошлом сезоне картошка, которая продавалась в магазинах, выглядела неаппетитно и вообще вызвала вопросы. Отныне такая на полки не пройдет – еще на прошлой неделе эксперты обновили ГОСТы и увеличили проходные баллы. Клубень от 45 миллиметров может претендовать на место в овощном отделе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси пересмотрели ГОСТ на картофель – мелкие клубни уберут с прилавков.

Фиксированные цены и товарный вид – это лишь часть большой реформы в системе стабфондов. Долгое время между производителями, торговыми сетями и покупателями был конфликт интересов. Государство расставило все точки над i и защитило покупателей качеством и ценой. Производителей – гарантией, что их товар будет реализован.

Это где-то пограничный картофель между семенами и борщом. Но он пойдет в семена.

Этот картофель уже, естественно, продовольственный. На прилавок, да.

Переход от запасов впрок к четкому планированию на основе договоров оценили в хозяйстве «Кадино». 90 % будущего урожая здесь распродано с поля. Портфель заказов полон. Фермеры получили аванс, теперь это обязательное условие, а магазины – гарантию, что их полки не опустеют даже в межсезонье. Технологии хранения, которые здесь неукоснительно соблюдают, продлевают свежесть овощей до следующей весны. Впечатляют и цифры. Если картофеля запасено, как в прошлом году, то капусты – 850 тонн, а это взлет в три раза. Свеклы – почти в пять раз больше, лука – вдвое. Не обидела производителей и цена, которую установило государство на второй хлеб. Игорь Тимощенко, директор сельхозпредприятия «Фирма «Кадино»:

Принимая во внимание, что картофель – это социально значимый продукт, цена рубль с небольшим вполне приемлема для производителей. Мы ожидаемо получаем порядка 20 % рентабельности от его реализации и, думаю, не получим никаких убытков.

Буквально в лучах цвета тархуна купаются горы картофеля в самом крупном хранилище Европы. Выглядит это даже стильно, такая себе агроинсталляция для фотосессии. Но это не дизайнерская затея, а хитрая технология, которая не дает самой бульбе позеленеть. Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Диана» принадлежат самые большие в стране картофельные поля. В этом сезоне площади под агробренд здесь увеличили на четверть. Клубни высадили даже на землях соседнего района. Правда, урожай споткнулся о майские заморозки и холодный июнь. Вместо ожидаемых 80 тысяч тонн собрали чуть больше 70. И вот как раз из-за погоды почти 40 % картофеля теперь не соответствует новым стандартам.

Дмитрий Малиновский, первый заместитель главы крестьянского (фермерского) хозяйства:

Мы крупный оптовый производитель картофеля и заточены на продовольственный картофель калибра 5 тысяч. Это наш основной продукт. Остальное мы находим способы, куда продавать. В основном это идет на переработку. Но, как оказалось, даже у нестандартного картофеля есть шанс на свою минуту славы. Вслед за морковью baby на прилавках появился с такой же приставкой и картофель. Дмитрий Малиновский:

Самый мелкий картофель – это самый дорогой товар. Он продается примерно в 3-3,5 раза дороже, чем картофель калибра 5+. Но с этим картофелем есть определенные сложности. Во-первых, с ним сложнее работать. За счет того, что маленький калибр, резко снижается производительность.

На зиму в Беларуси приберегли рекордные 158 тысяч тонн борщевого набора. И за всеми этапами (от поля до прилавка) теперь строгий надзор. А те, кто сорвет поставки или оставит полки пустыми, рискуют получить серьезные штрафы. Наталья Жукова, заместитель начальника Могилевской областной инспекции Госстандарта:

В отношении нарушителей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 100 % от стоимости продукции.

За настроением покупателей следят профсоюзы. Раз в неделю работает общественная приемная. Народный контроль принимает жалобы по телефону. Светлана Васильевна, да. А в каком магазине, в какой сети вы обслуживаетесь? В 2024 году таких звонков было 25. Проблемы решались в течение суток. В этом году профсоюзы включены в группы для посещения стабфондов. Елена Запойкина, главный инспектор по социально-экономической работе Могилевского областного объединения профсоюзов:

Мы видим, что продукции достаточно. И даже на сегодняшний момент те торговые сети, которые не будут забирать товар по договорам, будут иметь штрафные санкции. Это, конечно, тоже правильно, потому что производитель произвел товар и хочет, чтобы его забрали. Раз уже договоры у них заключены. Поэтому я думаю, что здесь все делается правильно, чтобы был насыщен рынок и не было проблемных вопросов, особенно по овощной продукции.